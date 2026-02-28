Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 февраля 2026, 18:39 | Обновлено 28 февраля 2026, 18:40
Ван Дейк повторил второй результат по голам среди центральных защитников

До повторения результата лучшего бомбардира АПЛ среди игроков этого амплуа еще 13 мячей

Ван Дейк повторил второй результат по голам среди центральных защитников
Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландский защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк забил свой 28-й гол в АПЛ.

Произошло это в матче 28-го тура, в котором Ливерпуль дома принимает Вест Хэм Юнайтед.

28 голов – это повторение второго наилучшего результата среди всех центральных защитников в истории лиги (Гари Кэхилл также имеет 28).

Теперь до повторения наилучшего результата среди игроков этого амплуа, установленного Джоном Терри (41), ван Дейку не хватает 13 забитых мячей.

Центральные защитники с наибольшим количеством забитых мячей в АПЛ

  • 41 – Джон Терри (Англия)
  • 28 – Вирджил ван Дейк (Нидерланды)
  • 28 – Гари Кэхилл (Англия)
  • 25 – Уильям Галлас (Франция)
  • 24 – Джолеон Лескотт (Англия)
  • 22 – Мэтт Эллиот (Шотландия)
  • 22 – Лоран Косельные (Франция)
  • 22 – Сами Хююпя (Финляндия)
  • 21 – Крейг Доусон (Англия)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
