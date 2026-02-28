Ван Дейк повторил второй результат по голам среди центральных защитников

Нидерландский защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк забил свой 28-й гол в АПЛ.

Произошло это в матче 28-го тура, в котором Ливерпуль дома принимает Вест Хэм Юнайтед.

28 голов – это повторение второго наилучшего результата среди всех центральных защитников в истории лиги (Гари Кэхилл также имеет 28).

Теперь до повторения наилучшего результата среди игроков этого амплуа, установленного Джоном Терри (41), ван Дейку не хватает 13 забитых мячей.

Центральные защитники с наибольшим количеством забитых мячей в АПЛ

41 – Джон Терри (Англия)

28 – Вирджил ван Дейк (Нидерланды)

28 – Гари Кэхилл (Англия)

25 – Уильям Галлас (Франция)

24 – Джолеон Лескотт (Англия)

22 – Мэтт Эллиот (Шотландия)

22 – Лоран Косельные (Франция)

22 – Сами Хююпя (Финляндия)

21 – Крейг Доусон (Англия)