Чемпионат Германии: сенсационные осечки Байер и Хоффенхайма
Состоялось четыре поединка 24-го тура Бундеслиги
В субботу, 28 февраля, состоялись матчи 24-го тура чемпионата Германии.
Было проведено четыре поединка.
Главными сенсациями стали потери очков от «Хоффенхайма», уступившего «Санкт-Паули» и «Байера», сыгравшего вничью с «Майнцом».
Чемпионат Германии. 24-й тур
Байер – Майнц – 1:1
Голы: Куанса, 88 – Беккер, 67
Боруссия Менхенгалдбах – Унион Берлин – 1:0
Гол: Дикс, 90+4 (пенальти)
Вердер – Хайденхайм – 2:0
Голы: Милошевич, 57, Рехненс, 90+7 (автогол)
Хоффенхайм – Санкт-Паули – 0:1
Голы: Лаже, 45+4
