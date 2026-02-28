Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чемпионат Германии: сенсационные осечки Байер и Хоффенхайма
Чемпионат Германии
Вердер
28.02.2026 16:30 – FT 2 : 0
Хайденхайм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
Чемпионат Германии: сенсационные осечки Байер и Хоффенхайма

Состоялось четыре поединка 24-го тура Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Байер

В субботу, 28 февраля, состоялись матчи 24-го тура чемпионата Германии.

Было проведено четыре поединка.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Главными сенсациями стали потери очков от «Хоффенхайма», уступившего «Санкт-Паули» и «Байера», сыгравшего вничью с «Майнцом».

Чемпионат Германии. 24-й тур

Байер – Майнц – 1:1

Голы: Куанса, 88 – Беккер, 67

Боруссия Менхенгалдбах – Унион Берлин – 1:0

Гол: Дикс, 90+4 (пенальти)

Вердер – Хайденхайм – 2:0

Голы: Милошевич, 57, Рехненс, 90+7 (автогол)

Хоффенхайм – Санкт-Паули – 0:1

Голы: Лаже, 45+4

По теме:
Богданов стал очередным украинцем, сыгравшим в немецкой Бундеслиге
Обнародованы стартовые составы на матч Боруссия Дортмунд – Бавария
Боруссия Дортмунд – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
