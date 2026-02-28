Тренер Александрии: «Качество футбола – нулевое. Знаю причину»

Наставник Александрии Кирилл Нестеренко раскритиковал судейство, а также качество поля в матче УПЛ против Металлиста 1925 (0:1).

«Беспокоит, что система VAR очень быстро все смотрела, что было в нашей штрафной площадке. А как же эта ситуация с подачей углового? Для нас каждое очко на вес золота. Руку смотрят, а откуда угловой подали – нет. Я говорю про это, а не про руку».

«Мы не собирались играть на оборону и приехали за тремя очками. Какая оборона тут? Качество игры – нулевое».

«Но это говорит о качестве полей, это причина. Про какое качество можно говорить на таком поле. Поэтому играли не в своем стиле. На таком газоне это невозможно делать и перестроились на простой футбол. Такая зима была, что всем тяжело подготовить поле», – сказал Нестеренко.