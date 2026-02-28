Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Александрии: «Качество футбола – нулевое. Знаю причину»
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 20:15 | Обновлено 28 февраля 2026, 20:30
Тренер Александрии: «Качество футбола – нулевое. Знаю причину»

Нестеренко недоволен качеством полей

ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Наставник Александрии Кирилл Нестеренко раскритиковал судейство, а также качество поля в матче УПЛ против Металлиста 1925 (0:1).

«Беспокоит, что система VAR очень быстро все смотрела, что было в нашей штрафной площадке. А как же эта ситуация с подачей углового? Для нас каждое очко на вес золота. Руку смотрят, а откуда угловой подали – нет. Я говорю про это, а не про руку».

«Мы не собирались играть на оборону и приехали за тремя очками. Какая оборона тут? Качество игры – нулевое».

«Но это говорит о качестве полей, это причина. Про какое качество можно говорить на таком поле. Поэтому играли не в своем стиле. На таком газоне это невозможно делать и перестроились на простой футбол. Такая зима была, что всем тяжело подготовить поле», – сказал Нестеренко.

Александрия Металлист 1925 Металлист 1925 - Александрия Украинская Премьер-лига Кирилл Нестеренко
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
