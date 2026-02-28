ФОТО. Новый скандал в УПЛ. Можно ли так подавать угловой?

Александрия в матче УПЛ проиграла Металлисту 1925 со счетом 0:1, а единственный гол харьковчане забили после пенальти.

11-метровый был назначен после подачи углового и попадания мяча в руку игроку Александрии. Однако игрок Металлиста 1925 явно подавал угловой не с того места, с которого должен.

VAR проигнорировал этот момент (хотя не факт, что VAR может такое проверять), что после матча отметил наставник Кирилл Нестеренко.

Команда находится в зоне вылета.