Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Новый скандал в УПЛ. Можно ли так подавать угловой?
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 18:29 | Обновлено 28 февраля 2026, 18:55
3171
9

ФОТО. Новый скандал в УПЛ. Можно ли так подавать угловой?

Александрия в шоке

28 февраля 2026, 18:29 | Обновлено 28 февраля 2026, 18:55
3171
9 Comments
ФОТО. Новый скандал в УПЛ. Можно ли так подавать угловой?
ФК Александрия

Александрия в матче УПЛ проиграла Металлисту 1925 со счетом 0:1, а единственный гол харьковчане забили после пенальти.

11-метровый был назначен после подачи углового и попадания мяча в руку игроку Александрии. Однако игрок Металлиста 1925 явно подавал угловой не с того места, с которого должен.

VAR проигнорировал этот момент (хотя не факт, что VAR может такое проверять), что после матча отметил наставник Кирилл Нестеренко.

Команда находится в зоне вылета.

По теме:
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
Может ли вылететь серебряный призер? У команды УПЛ большие проблемы
Металлист 1925 – Александрия – 1:0. Как забили пенальти? Видео гола и обзор
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Александрия
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dovbush
Арбітр повинен слідкувати, щоб кутовий подавася із сектора.
Ответить
+3
_9Quantum19_UPL💙💛
Зазвичай, біля гравця, котрий встановлює м'яч для виконання кутового, стоїть лайнсмен, котрий контролює місце встановлення м'яча. І якщо м'яч стоїть поза тією дугою, або якось надто виходить за межі дуги, то лайнсмен стає перед м'ячем та просить гравця його перевстановити.Тому тут питання не до гравця (гравців), не до гри як такої, а до організаційних моментів суддівства. Це щось на кшталт того як "Шахтар" забивав зі штрафного без свистка, хоча суддя показував, що треба виконувати за свистком, і "Шахтарю" ці м'ячі зараховували.😏😎 
Поки можемо констатувати, наскільки низький рівень суддівства у нашій УПЛ. А незалежності вже туди сюди - і 40+років стукотне.💙💙💛💛😎 
Ответить
+1
Показать Скрыть 4 ответа
Перший Серед Рівних в бані
Гол должен был быть отменен. Задолбали, ставят все прямо на краешек этой дуги на последний миллиметрик или вообще вне ее. Поставь нормально мяч на линию блин и не виёживайся. 
Ответить
0
Gargantua
если мяч проекцией был на линии, то все по правилам. а как ВАР там определит проекцию?
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
