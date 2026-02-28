Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
1

Жирона рискует потерять Ваната перед матчем чемпионата Испании

Форвард сборной Украины почувствовал дискомфорт после игры с «Алавесом» (2:2)

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард испанской «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат может пропустить матч 26-го тура Ла Лиги против «Сельты», который состоится 1 марта.

24-летний футболист почувствовал дискомфорт после игры с «Алавесом» (2:2). из-за которого не смог полноценно тренироваться в общей группе под руководством главного тренера Мичела.

По информации испанской прессы, Ванат занимался по индивидуальной программе – решение о его участии с «Сельтой» будет приниматься в день матча.

Отдельно занимались еще два игрока каталонского клуба – вингер Брайан Хиль и полузащитник Тома Лемар, которые также получили небольшие повреждения.

В нынешнем сезоне Ванат провел 22 поединка в чемпионате Испании, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

«Жирона» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 30 баллов. «Сельта» разместилась на шестой позиции, имея в своем активе 37 пунктов.

