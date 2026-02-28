Жирона рискует потерять Ваната перед матчем чемпионата Испании
Форвард сборной Украины почувствовал дискомфорт после игры с «Алавесом» (2:2)
Форвард испанской «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат может пропустить матч 26-го тура Ла Лиги против «Сельты», который состоится 1 марта.
24-летний футболист почувствовал дискомфорт после игры с «Алавесом» (2:2). из-за которого не смог полноценно тренироваться в общей группе под руководством главного тренера Мичела.
По информации испанской прессы, Ванат занимался по индивидуальной программе – решение о его участии с «Сельтой» будет приниматься в день матча.
Отдельно занимались еще два игрока каталонского клуба – вингер Брайан Хиль и полузащитник Тома Лемар, которые также получили небольшие повреждения.
В нынешнем сезоне Ванат провел 22 поединка в чемпионате Испании, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
«Жирона» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 30 баллов. «Сельта» разместилась на шестой позиции, имея в своем активе 37 пунктов.
