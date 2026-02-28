Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925
28.02.2026 15:30 - : -
Александрия
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 11:57
Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 21 февраля в 15:30 по киевскому времени

В субботу, 28 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся харьковский «Металлист 1925» и «Александрия».

Команды сыграют на Центральном городском стадионе в Житомире, стартовый свисток главного арбитра Андрея Коваленко прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 17-ти сыгранных туров «Александрия» набрала 11 баллов и разместился на 15-й позиции в турнирной таблице. «Металлист 1925» занимает шестое место, в активе команды Бартуловича – 25 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.60 для «Металлиста 1925» и 6.20 для «Александрии». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

