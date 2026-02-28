СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 28 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
13:00 ЛНЗ Черкассы – Полесье
17:00 Ливерпуль – Вест Хэм
17:15 Барселона – Вильярреал
19:30 Лидс – Манчестер Сити
21:45 Интер – Дженоа
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матчи 28-го тура Английской Премьер-лиги пройдут с 27 февраля по 1 марта
Возможные соперники горняков: Самсунспор и Лех Познань