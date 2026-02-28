СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 февраля

В субботу, 28 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 ЛНЗ Черкассы – Полесье

2.64 – 2.80 – 3.18

17:00 Ливерпуль – Вест Хэм

1.45 – 5.27 – 7.26

17:15 Барселона – Вильярреал

1.39 – 6.35 – 7.12

19:30 Лидс – Манчестер Сити

5.48 – 4.41– 1.65

21:45 Интер – Дженоа

1.37 – 5.43 – 9.70

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.