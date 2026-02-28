ФОТО. Мальдини написал игроку Барселоны. Особенный жест легенды Милана
Паоло Мальдини поздравил Жерара Мартина с днем рождения
Легендарный защитник «Милана» Паоло Мальдини сделал особенный жест в адрес игрока «Барселоны» Жерара Мартина, которого болельщики уже называют «Жераром Мальдини».
Как сообщает Barca Universal, итальянская легенда отправил молодому футболисту подписанную игровую футболку «Милана» со своим культовым номером 3. К подарку Мальдини добавил личное сообщение.
«Жерару. С наилучшими пожеланиями счастливого дня рождения и удачи в твоей карьере! С любовью, Паоло Мальдини», – написал экс-капитан «россонери».
Сам Жерар Мартин опубликовал фото подарка в соцсетях и поблагодарил легенду мирового футбола за такой жест.
Для молодого защитника это особенный знак уважения, ведь Мальдини считается одним из величайших защитников в истории футбола. Болельщики уже отметили символичность момента и назвали его вдохновляющим для игрока «Барселоны».
🚨🚨 BREAKING: Paolo Maldini sent Gerard ‘Maldini’ Martin his iconic AC Milan shirt autographed by him with a message:— Barça Universal (@BarcaUniversal) February 27, 2026
"To Gerard… Best wishes for a happy birthday, and good luck in your career!"
"With affection, Paolo Maldini." pic.twitter.com/sSaZSKXrbJ
