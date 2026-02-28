ФОТО. Журналистка Шахтера по-особенному поздравила игрока «горняков»
Дарья Бондарь очень любит своего мужа
Жена футболиста «Шахтера» Валерия Бондаря, Дарья Бондарь, опубликовала трогательное поздравление по случаю его дня рождения. 27 февраля защитнику исполнилось 27 лет, и возлюбленная посвятила ему эмоциональный пост в соцсетях.
В своем обращении Дарья назвала мужа «самым родным человеком» и поблагодарила его за поддержку, заботу и силу, которую он дарит их семье. Она призналась, что гордится им не только как профессионалом, но и как мужчиной, который ежедневно доказывает свою любовь поступками.
«Я хочу видеть, как ты побеждаешь. Как шаг за шагом твои идеи становятся реальностью… Я горжусь тем, что именно с тобой мы строим нашу счастливую, настоящую историю», – написала Дарья.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В публикации она пожелала Валерию сил, вдохновения, здоровья и новых побед, подчеркнув, что для нее он – «самое большое счастье и надежная опора».
Защитник «Шахтера» ответил жене. В комментариях Валерий признался, что является самым счастливым человеком в мире, ведь рядом с ним – любимая женщина.
«Я уже самый счастливый человек в мире, потому что встретил тебя и в тебе живет моя душа. Люблю тебя очень крепко», – ответил футболист.
Пара в очередной раз продемонстрировала особую теплоту отношений, не скрывая искренних чувств друг к другу. Их слова собрали сотни лайков и теплых пожеланий от подписчиков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
27 февраля львы переиграли Эшторил со счетом 3:0, дубль у Луиса Хавьера Суареса
27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка