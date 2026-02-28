ФОТО. Журналистка Шахтера по-особенному поздравила игрока «горняков»

Жена футболиста «Шахтера» Валерия Бондаря, Дарья Бондарь, опубликовала трогательное поздравление по случаю его дня рождения. 27 февраля защитнику исполнилось 27 лет, и возлюбленная посвятила ему эмоциональный пост в соцсетях.

В своем обращении Дарья назвала мужа «самым родным человеком» и поблагодарила его за поддержку, заботу и силу, которую он дарит их семье. Она призналась, что гордится им не только как профессионалом, но и как мужчиной, который ежедневно доказывает свою любовь поступками.

«Я хочу видеть, как ты побеждаешь. Как шаг за шагом твои идеи становятся реальностью… Я горжусь тем, что именно с тобой мы строим нашу счастливую, настоящую историю», – написала Дарья.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В публикации она пожелала Валерию сил, вдохновения, здоровья и новых побед, подчеркнув, что для нее он – «самое большое счастье и надежная опора».

Защитник «Шахтера» ответил жене. В комментариях Валерий признался, что является самым счастливым человеком в мире, ведь рядом с ним – любимая женщина.

«Я уже самый счастливый человек в мире, потому что встретил тебя и в тебе живет моя душа. Люблю тебя очень крепко», – ответил футболист.

Пара в очередной раз продемонстрировала особую теплоту отношений, не скрывая искренних чувств друг к другу. Их слова собрали сотни лайков и теплых пожеланий от подписчиков.