ФОТО. Жена Забарного поделилась огненным фотосетом. Сразила наповал
Ангелина Забарная – топ-красавица
Ангелина Забарная, избранница защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, покорила подписчиков новой фотосессией в Instagram.
Жена футболиста предстала в элегантном светлом платье с эффектным разрезом, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и утонченные формы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В комментариях подписчики не скрывают эмоций: «Боже, какая это красота», «Невероятная», «Роскошная», «Вау». Фото быстро собрали сотни лайков и комплиментов.
Ангелина не только восхищает красотой, но и остается главной поддержкой для Ильи. Именно такие моменты, наполненные теплом и вдохновением, добавляют защитнику ПСЖ и сборной Украины мотивации на новые подвиги на футбольном поле.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua подводит итоги третьей для Украины безмедальной Олимпиады
«Горожане» опубликовали ряд документов, чтобы доказать наличие форс-мажорных обстоятельств