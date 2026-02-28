ФОТО. Жена Забарного поделилась огненным фотосетом. Сразила наповал

Ангелина Забарная, избранница защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, покорила подписчиков новой фотосессией в Instagram.

Жена футболиста предстала в элегантном светлом платье с эффектным разрезом, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и утонченные формы.

В комментариях подписчики не скрывают эмоций: «Боже, какая это красота», «Невероятная», «Роскошная», «Вау». Фото быстро собрали сотни лайков и комплиментов.

Ангелина не только восхищает красотой, но и остается главной поддержкой для Ильи. Именно такие моменты, наполненные теплом и вдохновением, добавляют защитнику ПСЖ и сборной Украины мотивации на новые подвиги на футбольном поле.