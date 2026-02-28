Дубль после 88-й минуты. Аутсайдер Ла Лиги одержал первую победу за месяц
Леванте переиграл Алавес со счетом 2:0 благодаря двум голам Карлоса Эспи
28 февраля Леванте и Алавес открыли 26-й тур Ла Лиги сезона 2025/26.
Леванте одержал домащнюю победу на арене Эстади Сютат де Валенсия со счетом 2:0.
Дубль в конце поединка оформил Карлос Эспи, который отличился голами на 88-й и 90+7-й минутах.
Алавес играл в меньшинстве с 61-й минуты после удаления (вторая желтая) защитника Виктора Парады.
В таблице чемпионата Испании Леванте с 21 очком занимает 19-е место. Для команды это первая победа за последний месяц. Алавес с 27 баллами располагается на 14-й позиции.
Ла Лига 2025/26. 26-й тур, 28 февраля
Леванте – Алавес – 2:0
Голы: Эспи, 88, 90+7
Таблица Ла Лиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|25
|20
|1
|4
|67 - 25
|28.02.26 17:15 Барселона - Вильярреал22.02.26 Барселона 3:0 Леванте16.02.26 Жирона 2:1 Барселона07.02.26 Барселона 3:0 Мальорка31.01.26 Эльче 1:3 Барселона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо
|61
|2
|Реал Мадрид
|25
|19
|3
|3
|54 - 21
|02.03.26 22:00 Реал Мадрид - Хетафе21.02.26 Осасуна 2:1 Реал Мадрид14.02.26 Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад08.02.26 Валенсия 0:2 Реал Мадрид01.02.26 Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид
|60
|3
|Вильярреал
|25
|16
|3
|6
|47 - 27
|28.02.26 17:15 Барселона - Вильярреал22.02.26 Вильярреал 2:1 Валенсия18.02.26 Леванте 0:1 Вильярреал14.02.26 Хетафе 2:1 Вильярреал09.02.26 Вильярреал 4:1 Эспаньол31.01.26 Осасуна 2:2 Вильярреал
|51
|4
|Атлетико Мадрид
|25
|14
|6
|5
|42 - 23
|28.02.26 22:00 Реал Овьедо - Атлетико Мадрид21.02.26 Атлетико Мадрид 4:2 Эспаньол15.02.26 Райо Вальекано 3:0 Атлетико Мадрид08.02.26 Атлетико Мадрид 0:1 Бетис31.01.26 Леванте 0:0 Атлетико Мадрид25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка
|48
|5
|Бетис
|25
|11
|9
|5
|40 - 30
|01.03.26 19:30 Бетис - Севилья21.02.26 Бетис 1:1 Райо Вальекано15.02.26 Мальорка 1:2 Бетис08.02.26 Атлетико Мадрид 0:1 Бетис01.02.26 Бетис 2:1 Валенсия25.01.26 Алавес 2:1 Бетис
|42
|6
|Сельта
|25
|9
|10
|6
|34 - 27
|01.03.26 22:00 Жирона - Сельта22.02.26 Сельта 2:0 Мальорка14.02.26 Эспаньол 2:2 Сельта06.02.26 Сельта 1:2 Осасуна01.02.26 Хетафе 0:0 Сельта25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта
|37
|7
|Эспаньол
|25
|10
|5
|10
|31 - 37
|01.03.26 15:00 Эльче - Эспаньол21.02.26 Атлетико Мадрид 4:2 Эспаньол14.02.26 Эспаньол 2:2 Сельта09.02.26 Вильярреал 4:1 Эспаньол30.01.26 Эспаньол 1:2 Алавес24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол
|35
|8
|Атлетик Бильбао
|25
|10
|4
|11
|29 - 35
|28.02.26 15:00 Райо Вальекано - Атлетик Бильбао20.02.26 Атлетик Бильбао 2:1 Эльче15.02.26 Реал Овьедо 1:2 Атлетик Бильбао08.02.26 Атлетик Бильбао 4:2 Леванте01.02.26 Атлетик Бильбао 1:1 Реал Сосьедад24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао
|34
|9
|Осасуна
|25
|9
|6
|10
|30 - 29
|01.03.26 17:15 Валенсия - Осасуна21.02.26 Осасуна 2:1 Реал Мадрид13.02.26 Эльче 0:0 Осасуна06.02.26 Сельта 1:2 Осасуна31.01.26 Осасуна 2:2 Вильярреал24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна
|33
|10
|Реал Сосьедад
|25
|8
|8
|9
|37 - 38
|28.02.26 19:30 Мальорка - Реал Сосьедад21.02.26 Реал Сосьедад 3:3 Реал Овьедо14.02.26 Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад07.02.26 Реал Сосьедад 3:1 Эльче01.02.26 Атлетик Бильбао 1:1 Реал Сосьедад25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта
|32
|11
|Жирона
|25
|7
|9
|9
|26 - 40
|01.03.26 22:00 Жирона - Сельта23.02.26 Алавес 2:2 Жирона16.02.26 Жирона 2:1 Барселона08.02.26 Севилья 1:1 Жирона31.01.26 Реал Овьедо 1:0 Жирона26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе
|30
|12
|Севилья
|25
|8
|5
|12
|32 - 39
|01.03.26 19:30 Бетис - Севилья22.02.26 Хетафе 0:1 Севилья14.02.26 Севилья 1:1 Алавес08.02.26 Севилья 1:1 Жирона02.02.26 Мальорка 4:1 Севилья24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао
|29
|13
|Хетафе
|25
|8
|5
|12
|20 - 29
|02.03.26 22:00 Реал Мадрид - Хетафе22.02.26 Хетафе 0:1 Севилья14.02.26 Хетафе 2:1 Вильярреал08.02.26 Алавес 0:2 Хетафе01.02.26 Хетафе 0:0 Сельта26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе
|29
|14
|Алавес
|26
|7
|6
|13
|23 - 34
|08.03.26 22:00 Валенсия - Алавес27.02.26 Леванте 2:0 Алавес23.02.26 Алавес 2:2 Жирона14.02.26 Севилья 1:1 Алавес08.02.26 Алавес 0:2 Хетафе30.01.26 Эспаньол 1:2 Алавес
|27
|15
|Райо Вальекано
|24
|6
|8
|10
|22 - 31
|28.02.26 15:00 Райо Вальекано - Атлетик Бильбао21.02.26 Бетис 1:1 Райо Вальекано15.02.26 Райо Вальекано 3:0 Атлетико Мадрид01.02.26 Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано
|26
|16
|Валенсия
|25
|6
|8
|11
|26 - 39
|01.03.26 17:15 Валенсия - Осасуна22.02.26 Вильярреал 2:1 Валенсия15.02.26 Леванте 0:2 Валенсия08.02.26 Валенсия 0:2 Реал Мадрид01.02.26 Бетис 2:1 Валенсия24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол
|26
|17
|Эльче
|25
|5
|10
|10
|32 - 37
|01.03.26 15:00 Эльче - Эспаньол20.02.26 Атлетик Бильбао 2:1 Эльче13.02.26 Эльче 0:0 Осасуна07.02.26 Реал Сосьедад 3:1 Эльче31.01.26 Эльче 1:3 Барселона23.01.26 Леванте 3:2 Эльче
|25
|18
|Мальорка
|25
|6
|6
|13
|29 - 41
|28.02.26 19:30 Мальорка - Реал Сосьедад22.02.26 Сельта 2:0 Мальорка15.02.26 Мальорка 1:2 Бетис07.02.26 Барселона 3:0 Мальорка02.02.26 Мальорка 4:1 Севилья25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка
|24
|19
|Леванте
|26
|5
|6
|15
|28 - 44
|07.03.26 17:15 Леванте - Жирона27.02.26 Леванте 2:0 Алавес22.02.26 Барселона 3:0 Леванте18.02.26 Леванте 0:1 Вильярреал15.02.26 Леванте 0:2 Валенсия08.02.26 Атлетик Бильбао 4:2 Леванте
|21
|20
|Реал Овьедо
|24
|3
|8
|13
|16 - 39
|28.02.26 22:00 Реал Овьедо - Атлетико Мадрид21.02.26 Реал Сосьедад 3:3 Реал Овьедо15.02.26 Реал Овьедо 1:2 Атлетик Бильбао31.01.26 Реал Овьедо 1:0 Жирона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо
|17
