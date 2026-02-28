Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дубль после 88-й минуты. Аутсайдер Ла Лиги одержал первую победу за месяц
Чемпионат Испании
Леванте
27.02.2026 22:00 – FT 2 : 0
Алавес
Испания
Дубль после 88-й минуты. Аутсайдер Ла Лиги одержал первую победу за месяц

Леванте переиграл Алавес со счетом 2:0 благодаря двум голам Карлоса Эспи

Getty Images/Global Images Ukraine

28 февраля Леванте и Алавес открыли 26-й тур Ла Лиги сезона 2025/26.

Леванте одержал домащнюю победу на арене Эстади Сютат де Валенсия со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в конце поединка оформил Карлос Эспи, который отличился голами на 88-й и 90+7-й минутах.

Алавес играл в меньшинстве с 61-й минуты после удаления (вторая желтая) защитника Виктора Парады.

В таблице чемпионата Испании Леванте с 21 очком занимает 19-е место. Для команды это первая победа за последний месяц. Алавес с 27 баллами располагается на 14-й позиции.

Ла Лига 2025/26. 26-й тур, 28 февраля

Леванте – Алавес – 2:0

Голы: Эспи, 88, 90+7

Фотогалерея матча

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 25 20 1 4 67 - 25 28.02.26 17:15 Барселона - Вильярреал22.02.26 Барселона 3:0 Леванте16.02.26 Жирона 2:1 Барселона07.02.26 Барселона 3:0 Мальорка31.01.26 Эльче 1:3 Барселона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо 61
2 Реал Мадрид 25 19 3 3 54 - 21 02.03.26 22:00 Реал Мадрид - Хетафе21.02.26 Осасуна 2:1 Реал Мадрид14.02.26 Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад08.02.26 Валенсия 0:2 Реал Мадрид01.02.26 Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид 60
3 Вильярреал 25 16 3 6 47 - 27 28.02.26 17:15 Барселона - Вильярреал22.02.26 Вильярреал 2:1 Валенсия18.02.26 Леванте 0:1 Вильярреал14.02.26 Хетафе 2:1 Вильярреал09.02.26 Вильярреал 4:1 Эспаньол31.01.26 Осасуна 2:2 Вильярреал 51
4 Атлетико Мадрид 25 14 6 5 42 - 23 28.02.26 22:00 Реал Овьедо - Атлетико Мадрид21.02.26 Атлетико Мадрид 4:2 Эспаньол15.02.26 Райо Вальекано 3:0 Атлетико Мадрид08.02.26 Атлетико Мадрид 0:1 Бетис31.01.26 Леванте 0:0 Атлетико Мадрид25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка 48
5 Бетис 25 11 9 5 40 - 30 01.03.26 19:30 Бетис - Севилья21.02.26 Бетис 1:1 Райо Вальекано15.02.26 Мальорка 1:2 Бетис08.02.26 Атлетико Мадрид 0:1 Бетис01.02.26 Бетис 2:1 Валенсия25.01.26 Алавес 2:1 Бетис 42
6 Сельта 25 9 10 6 34 - 27 01.03.26 22:00 Жирона - Сельта22.02.26 Сельта 2:0 Мальорка14.02.26 Эспаньол 2:2 Сельта06.02.26 Сельта 1:2 Осасуна01.02.26 Хетафе 0:0 Сельта25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта 37
7 Эспаньол 25 10 5 10 31 - 37 01.03.26 15:00 Эльче - Эспаньол21.02.26 Атлетико Мадрид 4:2 Эспаньол14.02.26 Эспаньол 2:2 Сельта09.02.26 Вильярреал 4:1 Эспаньол30.01.26 Эспаньол 1:2 Алавес24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол 35
8 Атлетик Бильбао 25 10 4 11 29 - 35 28.02.26 15:00 Райо Вальекано - Атлетик Бильбао20.02.26 Атлетик Бильбао 2:1 Эльче15.02.26 Реал Овьедо 1:2 Атлетик Бильбао08.02.26 Атлетик Бильбао 4:2 Леванте01.02.26 Атлетик Бильбао 1:1 Реал Сосьедад24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао 34
9 Осасуна 25 9 6 10 30 - 29 01.03.26 17:15 Валенсия - Осасуна21.02.26 Осасуна 2:1 Реал Мадрид13.02.26 Эльче 0:0 Осасуна06.02.26 Сельта 1:2 Осасуна31.01.26 Осасуна 2:2 Вильярреал24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна 33
10 Реал Сосьедад 25 8 8 9 37 - 38 28.02.26 19:30 Мальорка - Реал Сосьедад21.02.26 Реал Сосьедад 3:3 Реал Овьедо14.02.26 Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад07.02.26 Реал Сосьедад 3:1 Эльче01.02.26 Атлетик Бильбао 1:1 Реал Сосьедад25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта 32
11 Жирона 25 7 9 9 26 - 40 01.03.26 22:00 Жирона - Сельта23.02.26 Алавес 2:2 Жирона16.02.26 Жирона 2:1 Барселона08.02.26 Севилья 1:1 Жирона31.01.26 Реал Овьедо 1:0 Жирона26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе 30
12 Севилья 25 8 5 12 32 - 39 01.03.26 19:30 Бетис - Севилья22.02.26 Хетафе 0:1 Севилья14.02.26 Севилья 1:1 Алавес08.02.26 Севилья 1:1 Жирона02.02.26 Мальорка 4:1 Севилья24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао 29
13 Хетафе 25 8 5 12 20 - 29 02.03.26 22:00 Реал Мадрид - Хетафе22.02.26 Хетафе 0:1 Севилья14.02.26 Хетафе 2:1 Вильярреал08.02.26 Алавес 0:2 Хетафе01.02.26 Хетафе 0:0 Сельта26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе 29
14 Алавес 26 7 6 13 23 - 34 08.03.26 22:00 Валенсия - Алавес27.02.26 Леванте 2:0 Алавес23.02.26 Алавес 2:2 Жирона14.02.26 Севилья 1:1 Алавес08.02.26 Алавес 0:2 Хетафе30.01.26 Эспаньол 1:2 Алавес 27
15 Райо Вальекано 24 6 8 10 22 - 31 28.02.26 15:00 Райо Вальекано - Атлетик Бильбао21.02.26 Бетис 1:1 Райо Вальекано15.02.26 Райо Вальекано 3:0 Атлетико Мадрид01.02.26 Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано 26
16 Валенсия 25 6 8 11 26 - 39 01.03.26 17:15 Валенсия - Осасуна22.02.26 Вильярреал 2:1 Валенсия15.02.26 Леванте 0:2 Валенсия08.02.26 Валенсия 0:2 Реал Мадрид01.02.26 Бетис 2:1 Валенсия24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол 26
17 Эльче 25 5 10 10 32 - 37 01.03.26 15:00 Эльче - Эспаньол20.02.26 Атлетик Бильбао 2:1 Эльче13.02.26 Эльче 0:0 Осасуна07.02.26 Реал Сосьедад 3:1 Эльче31.01.26 Эльче 1:3 Барселона23.01.26 Леванте 3:2 Эльче 25
18 Мальорка 25 6 6 13 29 - 41 28.02.26 19:30 Мальорка - Реал Сосьедад22.02.26 Сельта 2:0 Мальорка15.02.26 Мальорка 1:2 Бетис07.02.26 Барселона 3:0 Мальорка02.02.26 Мальорка 4:1 Севилья25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка 24
19 Леванте 26 5 6 15 28 - 44 07.03.26 17:15 Леванте - Жирона27.02.26 Леванте 2:0 Алавес22.02.26 Барселона 3:0 Леванте18.02.26 Леванте 0:1 Вильярреал15.02.26 Леванте 0:2 Валенсия08.02.26 Атлетик Бильбао 4:2 Леванте 21
20 Реал Овьедо 24 3 8 13 16 - 39 28.02.26 22:00 Реал Овьедо - Атлетико Мадрид21.02.26 Реал Сосьедад 3:3 Реал Овьедо15.02.26 Реал Овьедо 1:2 Атлетик Бильбао31.01.26 Реал Овьедо 1:0 Жирона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо 17
Полная таблица

Леванте Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
