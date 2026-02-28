Дубль после 88-й минуты. Аутсайдер Ла Лиги одержал первую победу за месяц

28 февраля Леванте и Алавес открыли 26-й тур Ла Лиги сезона 2025/26.

Леванте одержал домащнюю победу на арене Эстади Сютат де Валенсия со счетом 2:0.

Дубль в конце поединка оформил Карлос Эспи, который отличился голами на 88-й и 90+7-й минутах.

Алавес играл в меньшинстве с 61-й минуты после удаления (вторая желтая) защитника Виктора Парады.

В таблице чемпионата Испании Леванте с 21 очком занимает 19-е место. Для команды это первая победа за последний месяц. Алавес с 27 баллами располагается на 14-й позиции.

Ла Лига 2025/26. 26-й тур, 28 февраля

Леванте – Алавес – 2:0

Голы: Эспи, 88, 90+7

Таблица Ла Лиги 2025/26