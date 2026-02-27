Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фонсека столкнулся с проблемами в Лионе. Тренер сделал заявление о Яремчуке
Франция
Фонсека столкнулся с проблемами в Лионе. Тренер сделал заявление о Яремчуке

Украинский форвард выйдет в стартовом составе раньше, чем планировал главный тренер

Фонсека столкнулся с проблемами в Лионе. Тренер сделал заявление о Яремчуке
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Наставник «Лиона» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата Франции, который состоится 1 марта, а также оценил перспективы форварда сборной Украины Романа Яремчука.

Планировалось, что нападающий сыграет 5 марта в Кубке Франции, но из-за многочисленных травм одноклубников украинский футболист выйдет на поле уже 1 марта в игре Лиги 1.

О жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы и «Сельту»: «Я знаю «Сельту», это очень сильная команда, которая имеет много опытных игроков. Они выиграли в Ницце и Лилле, так что это сплоченный коллектив. Это другой соперник, с множеством индивидуальных достоинств».

О травмированных игроках: «Павел и Афонсу травмированы, а Малик все еще восстанавливается. Думаю, мы сможем выпустить Малика в стартовом составе в следующем матче. Эрнест должен вернуться одновременно с ним. Врачи настроены оптимистично и надеются, что Малик сможет вернуться на поле на следующей неделе».

Сегодня сложно играть, когда нет столько нападающих, потому что это четыре игрока, которых трудно заменить. Мы должны играть теми, кто у нас есть. У нас много матчей в подобных ситуациях, необходимо строить команду из тех, кто доступен».

Заменить нападающих сложнее, чем защитников. Это вызывает беспокойство, потому что у нас не так много вариантов. Мы рассматриваем, что можно сделать с теми игроками, которые есть в наличии.

Яремчук готов к Марселю? «У нас не так много решений. Я подготовил Романа к матчу с «Лансом» в Кубке Франции (5 марта), но с этой проблемой и травмами нападающих нам нужно все предусмотреть, чтобы он смог выйти в стартовом составе против «Марселя».

Это вопрос как физической подготовки, так и тактики: Роману нужно понимать намерения команды и наших игроков. Я думаю, он очень интересный игрок в штрафной, физически и технически сильный, способный играть за спиной защитников. Он настоящий нападающий».

чемпионат Франции по футболу Марсель Лион Марсель - Лион Паулу Фонсека Роман Яремчук
Николай Тытюк Источник: ФК Лион
