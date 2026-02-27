Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!

Надежды «Манчестер Сити» на «Тоттенхэм» в прошлом туре не оправдались и теперь «горожане» всем составом будут болеть за «Челси» в 28-м. Ох и непростой же календарь у «Арсенала», но если хочется стать чемпионами, придется выкладываться в каждой игре на максимум. В зоне вылета без изменений, МЮ уже на четвертом месте, а «Ливерпуль» хоть и победил, все равно разочаровывает и демонстрирует невнятную игру. К слову, мерсисайдцы уже готовятся к трансферному окну и интересуются Энтони Гордоном, Тиаго Игором и даже вроде бы есть солидный интерес к Родри. Все-таки решили поменять тренера и приход Хаби Алонсо не за горами? Известно, что испанец фанат Родри! О трансферах пока говорить нет желания, ведь на очереди еще один увлекательный тур, который должен порадовать фанатов зрелищностью!

27.02. 22:00. «Вулверхэмптон» – «Астон Вилла». Тотал больше 2.5 за 1.93

Первый матч 28 тура состоится в пятницу, в 22:00 на «Молинью». Судить будет Крэйг Поусон.

«Вулверхэмптон» снова проиграл и в очередной раз это произошло на последних минутах. Куда большее разочарование вызывает относительно хорошая игра, которую демонстрируют «волки» – а побед, как не было, так и нету! Билеты в Чемпионшип заказали, осталось еще с Кубка ФА вылететь и отметить проваленный сезон. В 28-м туре не сыграет Хван Хи Чхан из-за травмы и Крейчи (дисквалификация). Матеуса Мане выпустят точно с первых минут, чтобы набить ему цену и выгоднее продать летом. Еще бы «волкам» 20 голов в чемпионате забить, да и не больше 70 пропустить, тогда хоть какая-то радость будет. Может еще и победу добудут, как обычно в конце сезона, когда они уже будут не нужны.

«Астон Вилла» снова получила от Унаи Эмери за плохую игру, причем досталось абсолютно всем. Тренеру не понравилось, как подопечные страдали во втором тайме против «Лидса», причем уже привычно для АПЛ последних туров, произошла традиционная абракадабра – играли лучше в первом тайме, но пропустили, а во втором плохо и забили! Абрахам уже набрал форму, в лазарете все те же. «Астон Вилла» как-то сбавила обороты и стала меньше забивать: фанаты разочарованы, хотя верят, что их любимчики вернутся к зрелищной игре и не провалят концовку сезона. А там очень сложные соперники, потому придется поднапрячься.

Победа «Астон Виллы» за 1.93 – шикарный выбор, который должен заходить без вопросов. «Вилланы» пусть и стали меньше забивать, но ТБ2.5 за 1.93 тоже выглядит интересно, еще и кэфы одинаковые: знак?

28.02. 14:30. «Борнмут» – «Сандерленд». Тотал меньше 2.5 за 2.0

Первая игра субботы пройдет на «Виталити» в 14:30. Главный судья Джарред Джиллетт.

«Борнмут» продолжает серию без поражений: в 6 последних матчах 3 раза сыграли вничью и трижды победили. Кто бы мог подумать, что без Семеньо будут играть лучше, чем с ним? Мудрый менеджмент удачно заменил лидера и в очередной раз доказал, что получает свою зарплату не зря. Да и академия продолжает радовать, что уж говорить. Лидеры Эванилсон и Тавернье, но новичок Райан тоже хорош и стремится достичь максимума. Очередной топ-проект, которого продадут за громадные деньги? Может и так, но пока слухи отправляют Хименеса в «Атлетико» – как же любят «матрасники» Хименесов! Восстановление Клюйверта идет по плану, хотя Джастин сразу отметил: срываться на полпути не будет, ведь хочет поехать помочь сборной на ЧМ-2026. Андони Ираола не против, ведь Эванилсона, Райана, Крупи и Унала пока достаточно для хорошей игры.

«Сандерленд» уже мыслями в отпуске и по-другому игру команды охарактеризовать нельзя. Снова проиграли в АПЛ, причем не уступали «Фулхэму» ни в чем, но счет 1:3. Продолжает разочаровывать Бробби, все так же игнорируется Исидор, а вот травма Мукиеле может дать шанс Гертрюйде, который готов им воспользоваться. Еще в лазарете: Сиркин, Мандава и Траоре. Еще играют в Кубке ФА, где могут пройти в следующий раунд, ведь будущий соперник «Порт Вэйл» или «Бристоль Сити». Вряд ли стоит их недооценивать, но объективно «Сандерленд» сильнее. В отличной форме Тальби, нет вопросов к Ле Фе и интересно смотрится Майенда. Вернулся Джака и камбэку кэпа все рады на 100%. Теперь осталось это доказать результатами.

«Борнмут» считается фаворитом встречи, но как-то больше верится в ничью (4) и ТМ2.5 за 2.

28.02. 17:00. «Бернли» – «Брентфорд». Победа «Брентфорда» за 1.76

Матч пройдет на «Терф Мур» в субботу, в 17:00. Главный судья Сэмюэл Берротт.

Очередного топа удалось обидеть «Бернли»: «Челси» получили гол за расслабленность и задержку игры Робертом Санчесом – фортуна за такое частенько наказывает! Правда эта ничья мало чем помогла команде, ведь отрыв от «Вест Хэма» меньше не стал, а «Ноттингем Форест» уже дал столько шансов и сами в шоке, что ими никто не пользуется. Худшая защита лиги пропустила 52 гола, нападение тоже не в топе со своими 29 забитыми. Травмированы: Туанзебе, Каллен, Броя. Не в обиду остальным, но потерей можно считать отсутствие первого, хотя защита явно не сильное место команды, а Аксель выделяется среди остальных. После травмы стал лучше Флемминг, которого зачем-то ставят в центр нападения – в атаке игроков не хватает? Стыдно должно быть Энтони, Эдвардсу, Фостеру и Чауне, но что поделать если игра вообще не идет.

«Брентфорд» опять упустил возможность приблизиться к топам, проиграв «Брайтону». Сделали подарок Джеймсу Милнеру? Вряд ли, потому как атаковали неплохо, наиграли на 1.6 xG, да и почти по всем показателям превзошли соперника. Типичный «Брентфорд», что же удивляться – вот вам за то, что Егор Ярмолюк не в основе! Правда и он за тайм ничем не помог, а Игор Тиаго был «отрезан» от полузащиты. Старался Хики и был одним из лучших в команде, но главному тренеру показалось, что именно он стал главным виновником двух пропущенных. Поменял в перерыве на Коллинза, который сыграл еще хуже. Ошибку Эндрюс признал, потому в 28-м туре скорее всего стартовый состав будет сильно отличаться.

На победу «Брентфорда» БК дает 1.76 и это хороший выбор, даже учитывая любовь «пчел» к раздаче очков соперникам послабее.

28.02. 17:00. «Ливерпуль» – «Вест Хэм». Тотал меньше 3.5 за 1.74

В субботу, в 17:00 на «Энфилд Роуд» пройдет интереснейшая игра. Тим Робинсон отвечает за порядок, а помогут ему Ричард Уэст и Марк Перри. Майкл Солсбери и Адриан Холмс главные на VAR.

«Ливерпуль» снова пощекотал нервы своим фанатам и на последних секундах вырвал победу в прошлом туре. Получилось эпично: Маккаллистер забил на 90-й, но судья его отменил из-за игры рукой. Казалось уже все, соперник тянул время, но тот же Маккаллистер на 97-й воспользовался неразберихой в штрафной и добил «Ноттингем»! Снова судья обратился к VAR и к счастью мерсисайдцев, офсайда не было. Миллиметры помогли победить, но это явно игра не того «Ливерпуля», который желают видеть болельщики. Еще и Вирца потеряли из-за травмы, потому креатива в центре поля стало гораздо меньше. Еще и Салах уже 9 матчей подряд не забивает, а это худшая серия египтянина в АПЛ, если не брать в учет период в «Челси». Скромная игра «Ливерпуля» немного пугает, ведь скоро игра в Кубке и в ЛЧ. Да и в АПЛ нет гарантий на топ-5, ведь конкуренты уж очень сильные в нынешнем сезоне.

«Вест Хэм» в АПЛ на серии двух ничьих подряд и это удручает фанатов, хоть и соперники были непростые. В КФА идут дальше, но забивать стали мало, особенно на фоне мощной игры в конце января. Радует то, что травмирован только Пабло, но разочаровывает факт пассивности остальных – «молотобойцы» едва ли не единственные с полным составом, но это не помогает с результатами. Адама Траоре пока отличился лишь тем, что напугал Жоау Педру и сыграл всего 12 минут, а Кастельяноса ждали как «забивную машину», но пока главарем атаки он не стал. Правда Валентин старается и мечтает о ЧМ-2026, хоть в состав Аргентины попасть крайне трудно. Боуэн красавчик, Уилсону бы прибавить.

Странное решение БК сделать «Ливерпуль» явным фаворитом, потому как команда не в форме и пусть побеждает, смотрится не слишком уверенно. Да и тотал 3.5 явно не для этих ребят, потому выбор ТМ3.5 за 1.74.

Getty Images/Global Images Ukraine

28.02. 17:00. «Ньюкасл» – «Эвертон». Тотал больше 2.5 за 1.74

Игра состоится на «Сент-Джеймс Парк» в субботу, в 17:00. Главный арбитр матча Стюарт Атвелл.

«Ньюкасл» провел очередную развеселую игру и едва не поплатился за лень в защите в игре Лиги чемпионов. «Карабах» провел едва ли не лучший матч за сезон, но Тонали и Жоэлингтон в дебюте ответки сломали соперника и 2 гола азербайджанцев скорее как бонус, а не возможность камбэка. Фанатам понравилось и стоит признать, что действительно игра «сорок» хороша. Непростой январь и начало февраля забыли, но четыре поражения за 5 последних матчей в АПЛ все еще удручает. Вылететь не вылетят, правда подстраховка в виде места в топ-7 ой как нужна. В еврокубках понравилось, да и нужны в них такие яркие команды, демонстрирующие качественный и зрелищный футбол.

«Эвертон» в нынешнем сезоне тоже больше нравится, чем разочаровывает и пусть проиграли 2 последние игры, смотрелись достойно. По стандарту стоит отметить, что слабы в реализации и это добивает фанатов. Понять их можно, если команда не воплощает в жизнь созданные моменты, зачем тогда их создавать? Бету не забивает уже 4 матча подряд, Диблинг и вовсе получает не так много времени на поле. Надежда на Ндиайе и возвращение Грилиша. Звучит странновато, ведь нынешний состав разнообразный и хороший, но именно старина Джек вдохнул жизнь в «Эвертон», который сейчас вот такой. Кто знает, что было бы с ними без аренды британца и фанаты уже давно просят подписать его на постоянной основе. Тайрика Джорджа тоже надо забирать, но это лишь личное мнение. Очень странно, почему до сих пор Миколенка не продлили, хотя игрок очень достойный и за историей с контрактом следят многие топ-клубы. МакНил не перешел в «Кристал Пэлас» и пока не активен – может пора уже вернуть его в состав?

«Ньюкасл» уставший и еще не все экзамены сданы, но в АПЛ снова скорее всего будет неудача. ТБ2.5 за 1.74 будет, карточки будут, угловых хватит.

28.02. 19:30. «Лидс» – «Манчестер Сити». Тотал больше 2.5 по голам за 1.62

Вечером субботы в 19:30 на «Элланд Роуд» пройдет интересная встреча. Питер Бэнкс посмотрит за всем от первого лица – повезло ему или нет, покажет игра.

«Лидс» продолжил укрепляться в турнирной таблице и уже 3 матча не проигрывает. Статистика так себе: 37:46, но пока нормально, вылет не светит, как и еврокубки. Не так просто писать о таких командах, которым ничего не надо, хотя «павлины» могут удивлять. Именно этим они и интересны в нынешнем сезоне, ведь были на шаг к борьбе за выживание, но вовремя прервали серию неудач и теперь могут успокоиться. Отрыв от «Вест Хэма» в 6 очков, потому рановато расслабляться. Зато травмированных почти нет – вот где надо порадоваться! У Окафора повреждение и все.

«Манчестер Сити» не будет никого щадить в будущих матчах, ведь «Арсенал» дал слабину, а «горожане» этот момент проспали. Гвардиола в шоке и по его подсчетам могли бы уже быть лидерами с отрывом в 3-4 очка. Калькулятор Пепа в студию! Просит некий земляк из Лондона, который не желает отдавать чемпионство в этом году. 3 матча подряд «горожане» в АПЛ побеждают, идут успешно в Кубках и осталось лишь немного, чтобы узнать, кто же станет успешнее. Доннарумму пусть успокоят, ведь 5 желтых для вратаря многовато и почти все за разговоры. В остальном баланс 56:25 и все в строю, не хватает только Доку. Жереми скоро восстановится и это все ждут, но «горожане» больше ждут решения суда по трансферным делам и прочим финансовым вопросам, по итогам которых команда может перестать существовать лет так на 5 минимум. Пока решения нету, «горожане» бьются за чемпионство, Кубки и ЛЧ. В АПЛ статистика 56:25 и это вроде нормально, но «МанСити» желают лучшего.

Победа «Манчестер Сити» за 1.57 смотрится достаточно выгодно, как и ТБ2.5 по голам за 1.62. ТБ1.5 по желтым карточкам для «Лидса» тоже неплохой вариант, хоть и кэф 1.45.

Getty Images/Global Images Ukraine

01.03. 16:00. «Брайтон» – «Ноттингем Форест». Тотал больше 2.5 за 1.76

Матч пройдет на «Амексе» в 16:00, открыв первый месяц весны. Судить будет Энди Мэдли.

«Брайтон» 6 матчей не знал побед и вот она пришла, причем немного нежданно – в матче против сильного соперника. Проигрывать было нельзя, ведь был важный повод для радости: Джеймс Милнер, вписал свое имя в Книгу рекордов Гинесса! 40-летний футболист вышел на поле в 654-й раз и это больше всех в истории. Кроме того, Милнер рекордсмен по самому длинному интервалу между первым и последним голами (22 года и 248 дней), а также по количеству проведенных сезонов подряд (24). В матче он отыграл 90 минут и был заменен, чтобы получить овации от фанатов – легенда! «Брайтон» на 14-й позиции и улучшил статистику: 36:34, забил Уэлбек и так как весь состав в строю, можно продолжить выступать успешно, добывая победы.

«Ноттингем Форест» опять проиграл, причем чуть не отдали победу «Фенербахче» в Лиге Европы, вовремя опомнившись и забив гол. «Лесники» прошли дальше, но если так тяжело будут играть, дальше в турнире им делать нечего. В АПЛ тоже все сложно: всего 2 очка от зоны вылета, дерзкий конкурент в лице «Вест Хэма» и сверху соперники тоже не подарок. Опять стоит отметить и нелегкий календарь, переполненный сильными противниками. А из позитивного хоть что-то есть? Отсутствие большого количества травмированных и похоже это все. Такой симпатичный подбор игроков и настолько бездарно играть в АПЛ – так надо уметь!

Если команды правильно настроятся на игру, то ТБ2.5 за 1.76 зайдет еще в первом тайме. Для перестраховки можно взять ТБ3.5 по желтым карточкам за 1.66.

01.03. 16:00. «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас». Тотал больше 2.5 за 1.74

Игра пройдет на легендарном «Олд Траффорд» в первый день весны, в 16:00. Крис Кавана отвечает за порядок.

С приходом Майкла Каррика МЮ преобразился и уже стал напоминать команду, достойную уровня Лиги чемпионов. Для фанатов легендарной команды звучит не очень, но пока так. Если продолжат свое победное шествие, то и за чемпионство АПЛ можно бороться, а также за все остальные трофеи. Доргу, Де Лигт, Мартинес и Маунт травмированы, на последних тренировках не очень хорошо себя чувствовал и Мбеумо. Потеря камерунца будет солидным ударом, ведь он стал настоящим вожаком этих «красных дьяволов». Также в отличной форме: Кунья, Фернандеш, Каземиро и набрал обороты Шешко. Весьма странно, но такой МЮ хочется хвалить, даже без грамма критики! По делу занимают четвертое место и даже могут занять третье, а вот за чемпионство скорее всего бороться уже поздно.

«Кристал Пэлас» после череды непонятных матчей выдал качественные: победили «Вулверхэмптон» и прошли дальше в Лиге Конференций, одолев «Зринськи Мостар». Даже ни единого гола не пропустили и это однозначно успех. Даже в атаке сыграли очень уверенно и приход Гессанда явно усилил «орлов». Ларсен тоже в полном порядке, а Матета так и не вернулся на поле. Видимо «Милан» не зря забраковал француза и проблема с коленом все же есть. Кроме него в лазарете Нкетиа и Лерма, а остальные могут прибавлять, чтобы исправить ошибки прошлого. Большие надежды на Йереми Пино и на Джонсона – не зря же покупали Бреннана, да еще за такие деньги! «Орлы» на 13-м месте, забили 29, пропустили 32.

МЮ фаворит, но есть такое чувство, что будет ничья (4.5). ТБ2.5 за 1.74 тоже должны заходить.

Getty Images/Global Images Ukraine

01.03. 16:00. «Фулхэм» – «Тоттенхэм». Тотал больше 2.5 за 1.74

Одно из лондонских дерби 28 тура пройдет на «Крэйвен Коттедж» в 16:00. Главный судья Томас Брамэлл, а помогать ему будут: Адриан Холмс, Саймон Лонг и Крэйг Поусон с Ли Беттсом на VAR.

«Фулхэм» после череды неудач зарядился на успех и уже есть 2 победы подряд: одна в Кубке Англии и еще одна в АПЛ. Против «Сандерленда» сыграли на эффективность и реализовали почти все моменты, которые создали. Дублем отличился Хименес, достойно сыграли Уилсон, Кевин и Ивоби. Также хочется выделить лидера обороны в лице Бэсси и Кенни Тете. Видать всем просто надо было время, чтобы сыграться и пошли победы. Правда долговато сыгрывались и на место в топ-7 точно не претендуют. Сейчас «Фулхэм» на 10-м месте, а статистика 38:41. Скромно, но полностью по делу и по игре. Травмированы: Лукич, Робинсон и под вопросом Чуквуэзе.

Истории о лазарете «Тоттенхэма» заслуживают отдельной книги, ведь там почти полный состав из 11 игроков, если добавить туда дисквалифицированного Ромеро. Дансо и Порро вроде бы должны уже выходить на поле, но могут их поберечь. Серия неудач продолжается и уже есть 3 поражения подряд. Последнее и вообще болезненное, в Северо Лондонском дерби против «Арсенала». Зато Коло-Муани забил, но больше радоваться нечему. Разве что возвращению Ришарлисона, который должен тащить команду. Непонятно зачем Тудор отправил Палинью в защиту, да и пока 3-5-2 явно не для «Тоттенхэма» – почему все забывают о старых добрых 4-4-2 с разными вариациями в центре поля и по краям? В пользу Палиньи правда говорит его универсализм и охота помогать всем, везде и с максимальной отдачей. Но не все в составе как он, потому главному тренеру надо еще и над формацией подумать, чтобы выбрать подходящий вариант. И да, Симонс в роли центрфорварда: давайте больше без таких экспериментов!

Матч должен стать ярким и зрелищным, потому ТБ2.5 отличный вариант за 1.74. Можно попробовать и «Ничья или «Тоттенхэм»» за 1.66.

01.03. 18:30. «Арсенал» – «Челси». Тотал больше 2.5 за 1.62

Главное лондонское дерби 28 тура пройдет на «Эмирейтс» 1 марта в 18:30. Даррен Инглэнд посмотрит шоу с лучшего места на поле, как и его помощники Скотт Леджер и Акил Хоусон. Немного меньше повезло Джону Бруксу и Дэну Робатану – они на VAR.

За последнюю неделю «Арсенал» успели уже «похоронить» в битве за чемпионство, да и не зря – 2 ничьи подряд стали шикарным подарком и моральным усилением для «Манчестер Сити». Однако Микель Артета провел собрание, поговорили и обсудили все недостатки, избили «Тоттенхэм» 4:1 и снова на коне. 5 очков отрыва от преследователя остались, но надо не забывать, что у «горожан» есть матч в запасе. Травмированы Хаверц, Сака, Мерино и Уайт, но так как их есть кому заменить, можно и не вспоминать этих игроков. Камбэк Букайо точно форсировать не станут, ведь на него еще и сборная Англии рассчитывает на ЧМ-2026. У «Арсенала» одна из лучших атак лиги и топовая защита: 56:21 чуть ли не идеальная статистика. Когда там уже 38-й тур – станут «канониры» чемпионами или все же не судьба?

«Челси» пока о титуле не думает, но всерьез рассчитывает на Лигу чемпионов. В 1/8 придется играть против ПСЖ и это очень сложный соперник, который считается одним из фаворитов в ЛЧ. В АПЛ «Челси» на пятом месте и снизу активно поджимает «Ливерпуль». Явно не то, на что рассчитывают фанаты, да и владельцы тоже вложили такое количество денег, что хочется титулов и побольше. Статистика 48:31 – неплохо, но с такими ресурсами и активами можно и получше. Травмированы: Эстевао, Байноу-Гиттенс и Кукурелья, продолжает забивать Жоау Педру и для бразильцев этот сезон однозначно задался. Наконец-то вернулся Лавиа и теперь хочется верить, что он будет активно играть, без повреждений, ведь хочется все же вспомнить, на какие достижения он способен. В отличной форме Кайседо, Палмер, Энцо, Нету.

Интересная линия на матч, но не совсем понятно, почему такой отрыв «Арсенала». Команда сильная и хороша, но и «Челси» не подарок. Скорее всего зайдет ТБ2.5 за 1.62 и точно ТБ4.5 по желтым за 1.8.

Getty Images/Global Images Ukraine

Статистический раздел

В прошлом туре команды забили всего 21 гол и это достаточно мало, как для лучшей лиги мира. Сразу 3 счета 1:0, была нулевая ничья и более успешно выглядели гости. Также радует, что АПЛ в Лиге чемпионов представят сразу 6 клубов – однозначный успех Англии, подтверждающий доминацию. Но станет ли кто обладателем «ушастого» трофея, вопрос еще тот. Далеко заглядывать пока не стоит, надо разобрать статистику перед 28-м туром.

Команды на старт:

1. Владение мячом: «Ливерпуль» (60.4), «Манчестер Сити» (59.0), «Челси» (58.7).

2. «Сухие» ворота: «Арсенал» (13), «Манчестер Сити» (11), «Кристал Пэлас» (10).

3. Зрители: «Манчестер Юнайтед» (73 981), «Вест Хэм» (62 452), «Тоттенхэм» (60 950).

4. Удары в створ: «Манчестер Юнайтед» (5.6), «Манчестер Сити» (5.1), «Арсенал» (5.0).

5. Точные передачи: «Манчестер Сити» (503.4), «Челси» (469.1), «Ливерпуль» (467.7).

6. Угловые удары: «Ньюкасл Юнайтед» (185), «Арсенал» (165), «Челси» (158).

7. Перехваты: «Челси» (10.0), «Борнмут» (9.6), «Лидс Юнайтед» (9.3).

8. Отборы: «Тоттенхэм» (20.0), «Вулверхэмптон» (19.3), «Кристал Пэлас» (18.8).

9. Нарушения: «Вулверхэмптон» (13.4), «Борнмут» (12.1), «Брайтон» (12.0).

10. Желтые карточки: «Тоттенхэм» (68), «Брайтон» (65), «Борнмут» (63).

По красным топ-1 «Челси» (6), а на втором месте идет «Эвертон» (4). Как не странно, но больше всех сэйвов (3.7) делает «Бернли»! Почему странно? Так пропустили ж больше всех, а если бы не эти сэйвы, то вообще за 100 мячей побывало б их воротах.

Холанд, Тиаго и Семеньо не забивали в прошлом туре, потому остались со своими 22, 17 и 13 голами Эрлинг отдал голевую и поднялся к Райану Шерки с 7 ассистами, а царь голевых Бруну Фернандеш, у которого 12.

Также по персональной статистике:

1. Удары в створ: Беньямин Шешко и Эрлинг Холанд по 1.9, Харалампос Костулас (1.8).

2. Удары: Энес Унал (4.8), Федерико Кьеза и Харалампос Костулас по 4.6.

3. Точные длинные передачи: Фабиан Шер (5.9), Йоаким Андерсен (5.5), Родри Эрнандес (5.4).

4. Успешный дриблинг: Жереми Доку (4.7), Кевин (3.6), Эстевао (3.2).

5. Отборы: Жоау Палинья (5.0), Мануэль Угарте (4.9), Флорентино (4.3).

6. Перехваты: Льюис Кук (2.5), Мойзес Кайседо (2.3), Виталий Янельт (2.1).

7. Выносы: Вирджил Ван Дейк (7.8), Даниэль Баллард (7.8), Маркос Сенеси (7.5).

8. Совершено нарушений: Уильям Осула (4.5), Энес Унал (3.6), Саша Лукич (2.8).

9. Процент сэйвов: Эмилиано Мартинес (77.3), Джанлуиджи Доннарумма (74.1), Робин Рофс (71.1).

10. Сэйвы: Альфонс Ареоля (3.9), Мартин Дубравка (3.7), Джордже Петрович (3.1).

Больше всех желтых заработал Андре (10), а по красным так никто больше Ромеро и не получил (2). Данго Уаттара заработал 4 пенальти, а Райя больше всех сохранил свои ворота без пропущенных – 13 матчей! Ждем 28-й тур и есть надежда, что забьют побольше и будет немало интересных моментов.