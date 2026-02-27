Костюк объяснил, почему дал Суркису дебютировать за Динамо
На замену вышел Вячеслав Суркис
Наставник Динамо Игорь Костюк высказался о матче чемпионата Украины против Эпицентра (4:0).
Интересным событием встречи стал дебют в первой команде вратаря Вячеслава Суркиса, сына одного из владельцев клуба Григория Суркиса.
«Счет по игре. Планировали забить первыми, чтобы соперник раскрылся и были свободные зоны. План сработал, такая победа добавляет уверенности».
«Дебют Суркиса? Вы правильно все поняли: у него день рождения, 20 лет ему. Была возможность дать поиграть, чтобы у него была уверенность в себе», – сказал Костюк.
Последние сезоны Вячеслав выступает за юношеской состав Динамо, где стал капитаном команды и ранее говорил, что ожидает свой дебют за основную команду.
