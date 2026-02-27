Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 февраля 2026, 16:20 | Обновлено 27 февраля 2026, 17:02
Костюк объяснил, почему дал Суркису дебютировать за Динамо

На замену вышел Вячеслав Суркис

Костюк объяснил, почему дал Суркису дебютировать за Динамо
ФК Динамо Киев. Вячеслав Суркис

Наставник Динамо Игорь Костюк высказался о матче чемпионата Украины против Эпицентра (4:0).

Интересным событием встречи стал дебют в первой команде вратаря Вячеслава Суркиса, сына одного из владельцев клуба Григория Суркиса.

«Счет по игре. Планировали забить первыми, чтобы соперник раскрылся и были свободные зоны. План сработал, такая победа добавляет уверенности».

«Дебют Суркиса? Вы правильно все поняли: у него день рождения, 20 лет ему. Была возможность дать поиграть, чтобы у него была уверенность в себе», – сказал Костюк.

Последние сезоны Вячеслав выступает за юношеской состав Динамо, где стал капитаном команды и ранее говорил, что ожидает свой дебют за основную команду.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига Вячеслав Суркис Игорь Костюк
Иван Зинченко
Max123
Суркіс джуніор на воротах, Біловар в центрі захисту. Так не довго до дебюту Ігорька Суркіса. Доречі на якій позиції він грає? )
Kh75
спробували б вони не вибрати його капітаном... та й Епіцентр був приречений не забити, 20 років все таки хлопцю, навіщо зіпсувати свято. а Костюк - дуже ручний тренер, як раз для сім'ї
Saar
