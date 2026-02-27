ВИДЕО. Хватило 3 минут. Ярмоленко забил за Динамо впервые после травмы
Андрей Николаевич отличился голом в воротах Эпицентра
В пятницу, 27 февраля, проходит матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и «Эпицентром». Команды встретились на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
На 62-й минуте встречи на поле появился легендарный вингер Андрей Ярмоленко, а уже через 3 минуты он забил гол, перебросив голкипера.
Этот мяч стал для Андрея 117-м в УПЛ и первым после травмы, которая вывела его из игры на 2 месяца.
ВИДЕО. Потребовалось 3 минуты. Ярмоленко забил за Динамо впервые после травмы
