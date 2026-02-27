Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Хватило 3 минут. Ярмоленко забил за Динамо впервые после травмы
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 14:34 | Обновлено 27 февраля 2026, 15:10
Андрей Николаевич отличился голом в воротах Эпицентра

Sport.ua

В пятницу, 27 февраля, проходит матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и «Эпицентром». Команды встретились на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

На 62-й минуте встречи на поле появился легендарный вингер Андрей Ярмоленко, а уже через 3 минуты он забил гол, перебросив голкипера.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот мяч стал для Андрея 117-м в УПЛ и первым после травмы, которая вывела его из игры на 2 месяца.

По теме:
Игорь КОСТЮК – о победе Динамо, влиянии Ярмоленко и пенальти Бражко
ФОТО. Реакция Суркиса на дебют Суркиса-младшего за Динамо
Догнал Селезнева, впереди две легенды. Ярмоленко забил 117-й гол
Дмитрий Вус
