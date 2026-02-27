Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 13:45
ВИДЕО. Динамо с пенальти открыло счет в матче с Эпицентром

Удар с отметки реализовал Владимир Бражко

В пятницу, 27 февраля, проходит матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и «Эпицентром». Команды встретились на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

На 36-й минуте встречи киевляне получили право на пенальти, который уверенно реализовал Владимир Бражко.

Хавбек столичного клуба спокойно развел мяч и голкипера по разным углам.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Эпицентр Каменец-Подольский Динамо - Эпицентр пенальти Владимир Бражко
