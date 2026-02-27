ВИДЕО. Динамо с пенальти открыло счет в матче с Эпицентром
Удар с отметки реализовал Владимир Бражко
В пятницу, 27 февраля, проходит матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и «Эпицентром». Команды встретились на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
На 36-й минуте встречи киевляне получили право на пенальти, который уверенно реализовал Владимир Бражко.
Хавбек столичного клуба спокойно развел мяч и голкипера по разным углам.
