В пятницу, 27 февраля, проходит матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и «Эпицентром». Команды встретились на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

На 36-й минуте встречи киевляне получили право на пенальти, который уверенно реализовал Владимир Бражко.

Хавбек столичного клуба спокойно развел мяч и голкипера по разным углам.

ВИДЕО. Динамо с пенальти открыло счет в матче с Эпицентром