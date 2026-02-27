Милевский двумя словами отреагировал на очередную встречу Реала и Сити в ЛЧ
Команды сыграют друг с другом восьмой раз за последние 10 лет
Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский лаконично отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов 2025/26, на которой в очередной раз была сформирована пара «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити»:
«Да уж», – написал известный экс-футболист в чате своего Telegram-канала.
«Реал» в восьмой раз за последние 10 сезонов Лиги чемпионов встретится с «Манчестер Сити». Команды играли друг с другом на стадии плей-офф в четырех предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов и в пяти из последних шести еврокампаний.
