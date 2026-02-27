Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милевский двумя словами отреагировал на очередную встречу Реала и Сити в ЛЧ
Лига чемпионов
27 февраля 2026, 14:07 |
1151
0

Милевский двумя словами отреагировал на очередную встречу Реала и Сити в ЛЧ
Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский лаконично отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов 2025/26, на которой в очередной раз была сформирована пара «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити»:

«Да уж», – написал известный экс-футболист в чате своего Telegram-канала.

«Реал» в восьмой раз за последние 10 сезонов Лиги чемпионов встретится с «Манчестер Сити». Команды играли друг с другом на стадии плей-офф в четырех предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов и в пяти из последних шести еврокампаний.

По теме:
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал продолжил свою уникальную серию участия в 1/8 финала Лиги чемпионов
Артем Милевский Лига чемпионов жеребьевка жеребьевка Лиги чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал
Дмитрий Вус Источник: Telegram
