Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Верес
Матч 18-го тура УПЛ начнется в 15:30
27 февраля 2026 года, в пятницу, в 15:30 стартует матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги.
На поле стадионе Арена Львов во Львове встретятся донецкий «Шахтер» и ровенский «Верес».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Александр Шандор из Львова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
