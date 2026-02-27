27 февраля 2026 года, в пятницу, в 15:30 стартует матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле стадионе Арена Львов во Львове встретятся донецкий «Шахтер» и ровенский «Верес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Александр Шандор из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.22 для Шахтера и 14.50 для Вереса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.