Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 11:44 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Верес

Матч 18-го тура УПЛ начнется в 15:30

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Верес
УПЛ

27 февраля 2026 года, в пятницу, в 15:30 стартует матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле стадионе Арена Львов во Львове встретятся донецкий «Шахтер» и ровенский «Верес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Александр Шандор из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

По теме:
Шахтер – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу чемпионата Украины против Вереса
Сыграет ли Ярмоленко? Известны стартовые составы на матч Динамо – Эпицентр
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига где смотреть Шахтер Донецк Верес Ровно Шахтер - Верес
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
