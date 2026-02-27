Шахтер Донецк

В пятницу, 27 февраля, в 15:30 состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и ровенский «Верес».

Команды встретятся на стадионе Арена Львов во Львове.

Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV

Шахтер – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

