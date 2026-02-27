Шахтер Донецк

Шахтер – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 18-го тура УПЛ состоится 27 февраля в 15:30 по киевскому времени
В пятницу, 27 февраля, в 15:30 состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и ровенский «Верес».
Команды встретятся на стадионе Арена Львов во Львове.
Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.
Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
