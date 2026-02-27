Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Шахтер Донецк
27.02.2026 15:30 - : -
Верес
Украина. Премьер лига
Шахтер – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 18-го тура УПЛ состоится 27 февраля в 15:30 по киевскому времени

УПЛ

В пятницу, 27 февраля, в 15:30 состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и ровенский «Верес».

Команды встретятся на стадионе Арена Львов во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Шахтер – Верес
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.22 для Шахтера и 14.50 для Вереса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
