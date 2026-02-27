Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
27 февраля 2026, 08:17 | Обновлено 27 февраля 2026, 09:29
27 февраля в 14:00 в Ньоне пройдет жеребьевка второго по силе еврокубка

Коллаж Sport.ua

27 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Будет проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом предварительной сетки плей-офф.

Участники 1/8 финала Лиги Европы:

  • Топ-8 основного раунда: Лион, Астон Вилла, Мидтьюлланд, Бетис, Порту, Брага, Фрайбург, Рома
  • Победители 1/16 финала: Панатинаикос, Ференцварош, Лилль, Штутгарт, Болонья, Генк, Ноттингем Форест, Сельта

Итальянская Рома, у которой травмирован украинский форвард Артем Довбик, в 1/8 финала проведет матчи против Генка или Болоньи.

Французский Лион, новичком которого стал украинский нападающий Роман Яремчук, на этой стадии сыграет против Сельты или Лилля.

Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта, четвертьфиналы запланированы на 9 и 16 апреля, полуфиналы состоятся 30 апреля и 7 мая. Финал намечен на 20 мая на стадионе Бешикташ в турецком Стамбуле.

Видеотрансляция проводится 27 февраля в 14:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

🏆 Лига Европы УЕФА 2025/26

Потенциальные пары 1/8 финала. 12 и 19 марта

  • Ференцварош (Венгрия) – Порту (Португалия) или Брага (Португалия)
  • Панатинаикос (Греция) – Мидтьюлланд (Дания) или Бетис (Испания)
  • Генк (Бельгия) – Фрайбург (Германия) или Рома (Италия)
  • Сельта (Испания) – Лион (Франция) или Астон Вилла (Англия)
  • Штутгарт (Германия) – Брага (Португалия) или Порту (Португалия)
  • Ноттингем Форест (Англия) – Бетис (Испания) или Мидтьюлланд (Дания)
  • Болонья (Италия) – Рома (Италия) или Фрайбург (Германия)
  • Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия) или Лион (Франция)

⚽️ Сетка плей-офф

📊 Инфографика

По теме:
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены все участники 1/8 финала
Болонья – Бранн – 1:0. Воспользовались удалением. Видео гола и обзор матча
Ноттингем – Фенербахче – 1:2. Победа с привкусом поражения. Видеообзор игры
Лига Европы смотреть онлайн жеребьевка Лиги Европы жеребьевка Штутгарт Бетис Рома Рим Лилль Астон Вилла Панатинаикос Сельта Болонья Брага Мидтьюлланд Ноттингем Форест Фрайбург Ференцварош Роман Яремчук Артем Довбик выбор редакции Лион Генк Порту статистические расклады
Николай Степанов
