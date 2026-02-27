Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
27 февраля в 14:00 в Ньоне пройдет жеребьевка второго по силе еврокубка
27 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.
8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.
Будет проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом предварительной сетки плей-офф.
Участники 1/8 финала Лиги Европы:
- Топ-8 основного раунда: Лион, Астон Вилла, Мидтьюлланд, Бетис, Порту, Брага, Фрайбург, Рома
- Победители 1/16 финала: Панатинаикос, Ференцварош, Лилль, Штутгарт, Болонья, Генк, Ноттингем Форест, Сельта
Итальянская Рома, у которой травмирован украинский форвард Артем Довбик, в 1/8 финала проведет матчи против Генка или Болоньи.
Французский Лион, новичком которого стал украинский нападающий Роман Яремчук, на этой стадии сыграет против Сельты или Лилля.
Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта, четвертьфиналы запланированы на 9 и 16 апреля, полуфиналы состоятся 30 апреля и 7 мая. Финал намечен на 20 мая на стадионе Бешикташ в турецком Стамбуле.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция проводится 27 февраля в 14:00 на официальном сайте УЕФА.
🏆 Лига Европы УЕФА 2025/26
Потенциальные пары 1/8 финала. 12 и 19 марта
- Ференцварош (Венгрия) – Порту (Португалия) или Брага (Португалия)
- Панатинаикос (Греция) – Мидтьюлланд (Дания) или Бетис (Испания)
- Генк (Бельгия) – Фрайбург (Германия) или Рома (Италия)
- Сельта (Испания) – Лион (Франция) или Астон Вилла (Англия)
- Штутгарт (Германия) – Брага (Португалия) или Порту (Португалия)
- Ноттингем Форест (Англия) – Бетис (Испания) или Мидтьюлланд (Дания)
- Болонья (Италия) – Рома (Италия) или Фрайбург (Германия)
- Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия) или Лион (Франция)
⚽️ Сетка плей-офф
📊 Инфографика
