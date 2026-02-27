Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
«На карту будет поставлено все». Эксперт – о перспективах Динамо в УПЛ

Бывший игрок сборной Украины Юрий Сак уверен, что «бело-синие» зайдут в тройку призеров

Динамо

В весенней части Премьер-лиги для «Динамо» каждый матч словно финальный. Четвертое место, на котором сейчас находится команда, точно не входит в ее планы.

Впрочем, в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший защитник сборной Украины Юрий Сак заверил, что «бело-синие» с каждым матчем будут прибавлять и по итогам чемпионата подопечные Игоря Костюка войдут в тройку призеров.

– «Динамо» есть «Динамо», – сказал Сак. – Если я не ошибаюсь, то без медалей команда оставалась только один раз. Да и то, было это 13 лет назад. Поэтому они поставят на карту все, чтобы избежать провала.

Киевляне по ходу второй части чемпионата будет прибавлять. Поэтому я практически не сомневаюсь, что сегодня команда возьмет три очка в поединке с одним из аутсайдером «Эпицентром», хотя подопечные Сергея Нагорняка попортят нервы фавориту.

Подопечные Игоря Костюка будут в числе первых трех команд по итогам чемпионата, вот только вторыми или третьими, пока вопрос. Помешать киевлянам взять серебро может «Полесье».

Динамо – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лишним будет ЛНЗ. Экс-игрок сборной Украины – о предстоящем туре УПЛ
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Khafre
в сезоні 2022/2023 були четвертими, як і зараз
Ответить
+1
Xvalenok03
Как тут один пиндос пишет - опять динаму обгадили. Сказали, что она среди призеров будет.
Ответить
+1
LexХХХ
Їм би хоч четвертими лишитись)
Ответить
0
