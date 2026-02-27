Реал нацелился на лидера лондонского Арсенала

Мадридский «Реал» проявил интерес к центральному защитнику лондонского «Арсенала» Габриэлу Магальяйнсу, запросив данные о возможности его трансфера. Об этом информирует TEAMtalk.

Согласно сведениям источника, руководство «сливочных» оперативно получило ответ: «канониры» не планируют расставаться с 28-летним игроком. В лондонском клубе нацелены на создание одной из мощнейших команд в Европе, поэтому сохранение лидеров в составе является для них приоритетной задачей.

В текущем игровом году Магальяйнс выходил на поле в 32 официальных матчах, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. Его действующий контракт с «Арсеналом» рассчитан до середины 2029 года. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная цена бразильского защитника составляет 75 млн евро.