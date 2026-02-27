Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
27 февраля 2026, 05:58
Реал нацелился на лидера лондонского Арсенала

Мадридский клуб проявил интерес к центральному защитнику Габриэлу Магальяйнсу

Реал нацелился на лидера лондонского Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» проявил интерес к центральному защитнику лондонского «Арсенала» Габриэлу Магальяйнсу, запросив данные о возможности его трансфера. Об этом информирует TEAMtalk.

Согласно сведениям источника, руководство «сливочных» оперативно получило ответ: «канониры» не планируют расставаться с 28-летним игроком. В лондонском клубе нацелены на создание одной из мощнейших команд в Европе, поэтому сохранение лидеров в составе является для них приоритетной задачей.

В текущем игровом году Магальяйнс выходил на поле в 32 официальных матчах, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. Его действующий контракт с «Арсеналом» рассчитан до середины 2029 года. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная цена бразильского защитника составляет 75 млн евро.

Реал Мадрид Арсенал Лондон Габриэл Магальяес трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко Источник: TeamTalk
