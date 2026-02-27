Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Лионель Месси принял окончательное решение по Барселоне
27 февраля 2026, 01:18
ФОТО. Лионель Месси принял окончательное решение по Барселоне

Месси не вернется в Барселону в качестве футболиста...

ФОТО. Лионель Месси принял окончательное решение по Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Громкого возвращения в Каталонию не будет. По информации Catalunya Radio, Лионель Месси сообщил кандидатам в президенты «Барселоны», что не планирует возвращаться в клуб в качестве игрока.

Ранее в Испании активно обсуждали возможность камбэка аргентинца на «Камп Ноу». Некоторые претенденты на пост президента (Виктор Фонт и Марк Сирия) даже рассматривали возвращение легенды как часть своей предвыборной программы.

Однако сам Месси дал понять, что его игровой этап в «Барселоне» завершен. Таким образом, слухи о сенсационном трансфере можно считать закрытыми.

Напомним, Месси покинул каталонский клуб в 2021 году, после чего выступал за ПСЖ, а затем продолжил карьеру за пределами Европы – в составе «Интер Майами». Возвращение в «блаугранас» теперь выглядит маловероятным.

