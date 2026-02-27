ФОТО. Лионель Месси принял окончательное решение по Барселоне
Месси не вернется в Барселону в качестве футболиста...
Громкого возвращения в Каталонию не будет. По информации Catalunya Radio, Лионель Месси сообщил кандидатам в президенты «Барселоны», что не планирует возвращаться в клуб в качестве игрока.
Ранее в Испании активно обсуждали возможность камбэка аргентинца на «Камп Ноу». Некоторые претенденты на пост президента (Виктор Фонт и Марк Сирия) даже рассматривали возвращение легенды как часть своей предвыборной программы.
Однако сам Месси дал понять, что его игровой этап в «Барселоне» завершен. Таким образом, слухи о сенсационном трансфере можно считать закрытыми.
Напомним, Месси покинул каталонский клуб в 2021 году, после чего выступал за ПСЖ, а затем продолжил карьеру за пределами Европы – в составе «Интер Майами». Возвращение в «блаугранас» теперь выглядит маловероятным.
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Leo Messi has told Barcelona's presidential candidates that he wouldn't return to the club as a player.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 26, 2026
— @CatalunyaRadio pic.twitter.com/M0KtvJkde2
