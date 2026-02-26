Жиру пополнил список игроков с 11+ голами в еврокубках после 35 лет

39-летний французский нападающий Лилля Оливье Жиру забил свой очередной гол в еврокубках.

Произошло это в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором доги на выезде победили в дополнительное время сербскую Црвену Звезду со счетом 2:0.

Забитый мяч стал для Жиру 11-м в еврокубках, забитым нападающим после 35 лет.

До француза в таком возрасте более 10 голов в евротурнирах забивали только 6 футболистов.

Рекордсменом является испанец Ариц Адурис, который в свое время забил 19 голов после своего 35-летия.

Футболисты, забившие более 10 голов в еврокубках после 35 лет:

19 – Ариц Адурис (Испания)

18 – Ференц Пушкаш (Венгрия)

16 – Роберт Левандовски (Польша)

16 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)

14 – Криштиану Роналду (Португалия)

13 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)

11 – Оливье Жиру (Франция)