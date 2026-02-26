Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спорт
  Футбол
  Новости футбола
  4. Жиру пополнил список игроков с 11+ голами в еврокубках после 35 лет
26 февраля 2026, 23:04 | Обновлено 26 февраля 2026, 23:29
Жиру пополнил список игроков с 11+ голами в еврокубках после 35 лет

Лидирует в данном бомбардирском рейтинге бывший испанский форвард

Жиру пополнил список игроков с 11+ голами в еврокубках после 35 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний французский нападающий Лилля Оливье Жиру забил свой очередной гол в еврокубках.

Произошло это в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором доги на выезде победили в дополнительное время сербскую Црвену Звезду со счетом 2:0.

Забитый мяч стал для Жиру 11-м в еврокубках, забитым нападающим после 35 лет.

До француза в таком возрасте более 10 голов в евротурнирах забивали только 6 футболистов.

Рекордсменом является испанец Ариц Адурис, который в свое время забил 19 голов после своего 35-летия.

Футболисты, забившие более 10 голов в еврокубках после 35 лет:

  • 19 – Ариц Адурис (Испания)
  • 18 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  • 16 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 16 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
  • 14 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 13 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)
  • 11 – Оливье Жиру (Франция)
Црвена Звезда – Лилль – 0:2. Жиру забил. Видео голов и обзор
Роналду собирается покинуть Аль-Наср. Известно, где хочет играть
ФОТО. Как Криштиану Роналду построил империю и стал миллиардером
Ариц Адурис Ференц Пушкаш Роберт Левандовски Эдин Джеко Криштиану Роналду Альфредо ди Стефано Оливье Жиру рейтинг статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
