Жиру пополнил список игроков с 11+ голами в еврокубках после 35 лет
Лидирует в данном бомбардирском рейтинге бывший испанский форвард
39-летний французский нападающий Лилля Оливье Жиру забил свой очередной гол в еврокубках.
Произошло это в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором доги на выезде победили в дополнительное время сербскую Црвену Звезду со счетом 2:0.
Забитый мяч стал для Жиру 11-м в еврокубках, забитым нападающим после 35 лет.
До француза в таком возрасте более 10 голов в евротурнирах забивали только 6 футболистов.
Рекордсменом является испанец Ариц Адурис, который в свое время забил 19 голов после своего 35-летия.
Футболисты, забившие более 10 голов в еврокубках после 35 лет:
- 19 – Ариц Адурис (Испания)
- 18 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 16 – Роберт Левандовски (Польша)
- 16 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
- 14 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 13 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)
- 11 – Оливье Жиру (Франция)
