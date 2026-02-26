Впервые в истории еврокубков: команды сыграли пять очных матчей за сезон

«Лудогорец» и «Ференцварош» пять раз пересеклись за один сезон еврокубков, установив рекорд.

Сначала команды сыграли в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов – нулевая ничья в Болгарии и победа «Ференцвароша» со счетом 3:0 в Венгрии.

Позже команды пересеклись в основном раунде Лиги Европы – победа «Ференцвароша» со счетом 3:1. Затем жребий свел коллективы на стадии 1/16 финала: первую встречу со счетом 2:1 забрал представитель чемпионата Болгарии, а в Венгрии со счетом 2:0 победил «Ференцварош», благодаря чему пробился в 1/8 финала.

Матчи между «Ференцарошем» и «Лудогорцем» в сезоне 2025/26: