Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, сколько будет зарабатывать Третьяков в Оболони
Украина. Премьер лига
26 февраля 2026, 22:24 |
355
0

Стало известно, сколько будет зарабатывать Третьяков в Оболони

Зарплата Максима будет составлять 3 тысячи долларов в месяц

ФК Колос. Максим Третьяков

Киевская «Оболонь» вскоре усилится украинским вингером Максимом Третьяковым, сообщает Telegram-канал «Днипрянин».

Трансфер 29-летнего футболиста состоится на правах свободного агента, ведь в январе с ним попрощался ковалевский «Колос».

По информации источника, зарплата игрока в составе «пивоваров» будет составлять около 3 тысяч долларов в месяц. Соглашение будет рассчитано как минимум до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2025/26 Максим Третьяков провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

По теме:
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Сколько стоит сходить на футбол? Стоимость билетов на матчи грандов АПЛ
Гранд готовит перестройку: могут попрощаться сразу с тремя игроками атаки
трансферы свободный агент Оболонь Киев трансферы УПЛ зарплаты финансы Максим Третьяков
Дмитрий Вус Источник: Днепрянин
