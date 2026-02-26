Стало известно, сколько будет зарабатывать Третьяков в Оболони

Киевская «Оболонь» вскоре усилится украинским вингером Максимом Третьяковым, сообщает Telegram-канал «Днипрянин».

Трансфер 29-летнего футболиста состоится на правах свободного агента, ведь в январе с ним попрощался ковалевский «Колос».

По информации источника, зарплата игрока в составе «пивоваров» будет составлять около 3 тысяч долларов в месяц. Соглашение будет рассчитано как минимум до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2025/26 Максим Третьяков провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.