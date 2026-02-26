Лига чемпионов26 февраля 2026, 19:17 |
УЕФА обнародовал команду недели Лиги чемпионов
К концу подошла 1/16 финала
УЕФА обнародовал символическую сборную недели Лиги чемпионов.
Завершилась стадия 1/16 финала.
Символическая сборная недели Лиги чемпионов:
- Вратарь: Ян Облак (Атлетико)
- Защитники: Уэстон Маккенни (Ювентус), Эдмонд Тапсоба (Байер), Один Бьортуфт (Буде-Глимт), Давиде Дзаппакоста (Аталанта)
- Полузащитники: Йенс Петтер Хауге (Буде-Глимт), Сандро Тонали (Ньюкасл), Орельен Тчуамени (Реал Мадрид), Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
- Нападающие: Александер Серлот (Аатлетико), Виктор Осимхен (Галатасарай).
Ранее был назван лучший игрок недели Лиги чемпионов.
Presenting the Team of the Week 🌟@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/Ev9shtCzt6— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2026
