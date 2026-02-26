Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  УЕФА обнародовал команду недели Лиги чемпионов
УЕФА обнародовал команду недели Лиги чемпионов

К концу подошла 1/16 финала

УЕФА обнародовал команду недели Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

УЕФА обнародовал символическую сборную недели Лиги чемпионов.

Завершилась стадия 1/16 финала.

Символическая сборная недели Лиги чемпионов:

  • Вратарь: Ян Облак (Атлетико)
  • Защитники: Уэстон Маккенни (Ювентус), Эдмонд Тапсоба (Байер), Один Бьортуфт (Буде-Глимт), Давиде Дзаппакоста (Аталанта)
  • Полузащитники: Йенс Петтер Хауге (Буде-Глимт), Сандро Тонали (Ньюкасл), Орельен Тчуамени (Реал Мадрид), Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
  • Нападающие: Александер Серлот (Аатлетико), Виктор Осимхен (Галатасарай).

Ранее был назван лучший игрок недели Лиги чемпионов.

Лига чемпионов символическая сборная Ян Облак Атлетико Мадрид Александер Серлот Уэстон Маккенни Ювентус Эдмонд Тапсоба Байер Буде-Глимт Давиде Дзаппакоста Аталанта Йенс Петтер Хауге Сандро Тонали Ньюкасл Орельен Тчуамени Реал Мадрид Виктор Осимхен Галатасарай Хвича Кварацхелия ПСЖ
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
