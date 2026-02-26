После гола украинца. Тренер Алавеса неожиданно унизил Ваната

Главный тренер «Алавеса» Эдуардо Коудет объяснил, почему он сделал ставку на Хонни, Науэля Теналью, Виктора Параду и Юси в защите в матче 25-го тура Ла Лиги с «Жироной» (2:2), в котором голы в ворота его команды забили украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

«Ванат — нападающий, которому не хватает физической силы и опыта в силовых единоборствах, а эти четверо, вышедшие в стартовом составе, также играли с «Эльче» и «Эспаньолом».

Мы также стремились хорошо играть в пас, поэтому я выбрал их. Кроме того, Гарсес долгое время не играл, а после хорошего возвращения обычно бывает спад формы», - цитирует Коудета Noticias de Alava.

Сообщалось, что голы Ваната принесли «Жироне» уже 11 очков в Ла Лиге, это второй результат в Испании после звездного форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.