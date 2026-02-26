После гола украинца. Тренер Алавеса неожиданно унизил Ваната
Эдуардо Коудет указал на недостатки украинскому форварду Жироны
Главный тренер «Алавеса» Эдуардо Коудет объяснил, почему он сделал ставку на Хонни, Науэля Теналью, Виктора Параду и Юси в защите в матче 25-го тура Ла Лиги с «Жироной» (2:2), в котором голы в ворота его команды забили украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков.
«Ванат — нападающий, которому не хватает физической силы и опыта в силовых единоборствах, а эти четверо, вышедшие в стартовом составе, также играли с «Эльче» и «Эспаньолом».
Мы также стремились хорошо играть в пас, поэтому я выбрал их. Кроме того, Гарсес долгое время не играл, а после хорошего возвращения обычно бывает спад формы», - цитирует Коудета Noticias de Alava.
Сообщалось, что голы Ваната принесли «Жироне» уже 11 очков в Ла Лиге, это второй результат в Испании после звездного форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы рассматривают подписание Сперцяна
Тренер киевлян рассказал, какими качествами должен обладать футболист