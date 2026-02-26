Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это путь в никуда». Маркевич высказался о последних трансферах Карпат
Украина. Премьер лига
26 февраля 2026, 18:53 |
673
0

«Это путь в никуда». Маркевич высказался о последних трансферах Карпат

Львовский клуб затеял распродажу своих талантов

26 февраля 2026, 18:53 |
673
0
«Это путь в никуда». Маркевич высказался о последних трансферах Карпат
УПЛ. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич, бывший многолетний руководитель «Карпат», эксклюзивно для Sport.ua оценил работу «зелено-белых» на трансферном рынке.

«В «Карпатах» продолжают крутить свое «кино». Их селекционная работа – это путь в никуда. Для меня непонятно, как можно утверждать, что во Львове создают боеспособную команду и одновременно распродают свои таланты.

В «Полесье» перешел Игорь Краснопир, который громко стучится в двери национальной сборной Украины, едва ли не единственный в составе «Карпат» креативный игрок Олег Федор также продолжит карьеру в Житомире. Что-то со стратегией развития в «Карпатах» происходит не то, ведь они не только теряют игроков, которые еще долгое время могли быть лидерами, но и усиливают конкурента.

Только каким-то чудом львовяне не потеряли и своего лучшего легионера – Бруниньо, который буквально в последний момент отказался переходить в «Металлист 1925», который тоже настроен уже в следующем сезоне взойти на пьедестал почета.

С таким растрачиванием своих талантов, как бы «Карпатам» вообще не оказаться у разбитого корыта. Но по большому счету мне это уже не интересно. Жаль только львовских болельщиков, надежды которых на то, что «Карпаты» будут на виду, снова не сбудутся».

Ранее сообщалось, что Валентин Рубчинский рассматривается как замена Олегу Федору в «Карпатах».

По теме:
Новый скандал на старой базе Черноморца. Там тренируют собак
Гризманн попросил отпустить в МЛС. Атлетико принял решение
Эксперт: «Игра Динамо была на уровне того же Руха»
Мирон Маркевич Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Забарного показала, с кем дружит в ПСЖ
Футбол | 26 февраля 2026, 01:07 12
ФОТО. Жена Забарного показала, с кем дружит в ПСЖ
ФОТО. Жена Забарного показала, с кем дружит в ПСЖ

Ангелина Забарная показала свой близкий круг в столице Франции

Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье
Теннис | 26 февраля 2026, 13:40 15
Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье
Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье

Александра проиграла Амариссе Тот и покинула соревнования WTA 125 в Турции

ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
Футбол | 26.02.2026, 07:33
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с украинцем и легионером
Футбол | 26.02.2026, 18:10
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с украинцем и легионером
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с украинцем и легионером
Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 25.02.2026, 21:49
Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
25.02.2026, 07:32 1
Бокс
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 19
Футбол
Захарова отреагировала на слова Гераскевича по поводу Бубки: «Лично я...»
Захарова отреагировала на слова Гераскевича по поводу Бубки: «Лично я...»
25.02.2026, 08:39 6
Олимпийские игры
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 7
Футбол
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
25.02.2026, 01:42 4
Бокс
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 28
Футбол
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49
Олимпийские игры
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем