«Это путь в никуда». Маркевич высказался о последних трансферах Карпат

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич, бывший многолетний руководитель «Карпат», эксклюзивно для Sport.ua оценил работу «зелено-белых» на трансферном рынке.

«В «Карпатах» продолжают крутить свое «кино». Их селекционная работа – это путь в никуда. Для меня непонятно, как можно утверждать, что во Львове создают боеспособную команду и одновременно распродают свои таланты.

В «Полесье» перешел Игорь Краснопир, который громко стучится в двери национальной сборной Украины, едва ли не единственный в составе «Карпат» креативный игрок Олег Федор также продолжит карьеру в Житомире. Что-то со стратегией развития в «Карпатах» происходит не то, ведь они не только теряют игроков, которые еще долгое время могли быть лидерами, но и усиливают конкурента.

Только каким-то чудом львовяне не потеряли и своего лучшего легионера – Бруниньо, который буквально в последний момент отказался переходить в «Металлист 1925», который тоже настроен уже в следующем сезоне взойти на пьедестал почета.

С таким растрачиванием своих талантов, как бы «Карпатам» вообще не оказаться у разбитого корыта. Но по большому счету мне это уже не интересно. Жаль только львовских болельщиков, надежды которых на то, что «Карпаты» будут на виду, снова не сбудутся».

Ранее сообщалось, что Валентин Рубчинский рассматривается как замена Олегу Федору в «Карпатах».