Боруссия Дортмунд потерпела одно из крупнейших поражений в своей истории в

Лишь трижды дортмундцы ранее проигрывали с большим счетом

Боруссия Дортмунд потерпела одно из крупнейших поражений в своей истории в
Getty Images/Global Images Ukraine.

Дортмундская Боруссия в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:4) потерпела одно из своих крупнейших поражений в турнире.

Ранее только в трех поединках «шмели» проигрывали с большим счетом.

Дважды в истории «Боруссия» терпела поражение со счетом 0:4: от «Аякса» (2021/22) и «Барселоны» (2024/25). Еще в одной игре был зафиксирован счет 2:5 — от Реала (2024/25).

Крупнейшие поражения дортмундской Боруссии в Лиге чемпионов

  • 0:4 – Барселона (2024/25)
  • 0:4 – Аякс (2021/22)
  • 2:5 – Реал (2024/25)
  • 1:4 – Аталанта (2025/26)
  • 1:4 – Манчестер Сити (2025/26)
  • 0:3 – Тоттенхэм Хотспур (2018/19)
  • 0:3 – Ювентус (2014/15)
  • 0:3 – Реал (2013/14)
  • 0:3 – Марсель (2011/12)
  • 0:3 – Русенборг (1999/00)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
