Боруссия Дортмунд потерпела одно из крупнейших поражений в своей истории в

Дортмундская Боруссия в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:4) потерпела одно из своих крупнейших поражений в турнире.

Ранее только в трех поединках «шмели» проигрывали с большим счетом.

Дважды в истории «Боруссия» терпела поражение со счетом 0:4: от «Аякса» (2021/22) и «Барселоны» (2024/25). Еще в одной игре был зафиксирован счет 2:5 — от Реала (2024/25).

Крупнейшие поражения дортмундской Боруссии в Лиге чемпионов