Лига чемпионов26 февраля 2026, 16:38
Боруссия Дортмунд потерпела одно из крупнейших поражений в своей истории в
Лишь трижды дортмундцы ранее проигрывали с большим счетом
Дортмундская Боруссия в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:4) потерпела одно из своих крупнейших поражений в турнире.
Ранее только в трех поединках «шмели» проигрывали с большим счетом.
Дважды в истории «Боруссия» терпела поражение со счетом 0:4: от «Аякса» (2021/22) и «Барселоны» (2024/25). Еще в одной игре был зафиксирован счет 2:5 — от Реала (2024/25).
Крупнейшие поражения дортмундской Боруссии в Лиге чемпионов
- 0:4 – Барселона (2024/25)
- 0:4 – Аякс (2021/22)
- 2:5 – Реал (2024/25)
- 1:4 – Аталанта (2025/26)
- 1:4 – Манчестер Сити (2025/26)
- 0:3 – Тоттенхэм Хотспур (2018/19)
- 0:3 – Ювентус (2014/15)
- 0:3 – Реал (2013/14)
- 0:3 – Марсель (2011/12)
- 0:3 – Русенборг (1999/00)
