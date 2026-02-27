В расположение Металлиста приехал бывший футболист Днепра-1

В расположение харьковского «Металлиста» прибыл легионер.

Игорь Бурбас сообщил, что Фарес Балули вернулся в клуб. Французский полузащитник присоединился к харьковской команде и поддерживал форму на зимних сборах.

Сейчас клуб не может заявить игрока на сезон Первой лиги из-за трансферного бана, над снятием которого продолжается работа. Ранее Балули также выступал в Украине за «Днепр-1», а во Франции защищал цвета «Лиона», «Лилля» и «Монако» и играл за молодежные сборные.

Хавбек покинул «Металлист» летом 2023 года и с тех пор находился без клуба.