  Золотой мяч украли? Топовый форвард сделал скандальное заявление о Шевченко
27 февраля 2026, 22:00
Золотой мяч украли? Топовый форвард сделал скандальное заявление о Шевченко

Адриано считает, что заслужил награду в 2004 году

Золотой мяч украли? Топовый форвард сделал скандальное заявление о Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриано

Экс-форвард «Интера» Адриано заявил, что в 2004 году был достоин Золотого мяча не меньше, чем Андрей Шевченко.

«По моему мнению, я мог выиграть Золотой мяч. Его отдали Шевченко, но в тот период я был на том же уровне. Я мог достичь гораздо большего в карьере. Часто думаю об этом. Когда просматриваю свои видео, понимаю, что мог еще 3–4 года выступать на топ-уровне. Если бы привел голову в порядок — мог бы выиграть Золотой мяч. Но прошлое не изменить», — сказал бразилец.

В сезоне-2003/04 Адриано забил 21 гол и отдал 4 ассиста, а Шевченко оформил 29+4 и вместе.

Дмитрий Олийченко Источник: FC Inter News
Комментарии 12
Vanil10
І знову дебільна назва статті, ви взагалі в адекваті, спірт.юа???
samird
Знову Дмитро Бурбасович Олійченко зі своїми заголовками та мегановинами? Добре що хоч не Луїс Адріано.
GloryUkraine
Черговий балабол.
Olex68
Так вроде бразилец говорит что МОГ БЫ ВЫИГРАТЬ Золотой мяч и даже называет причину неполучения - ЕСЛИ БЫ ПРИВЕЛ ГОЛОВУ В ПОРЯДОК . Я не в курсе что у него было с головой , как и не понимаю почему статья называется - Золотой мяч украли? и какие претензии у него к Шеве ? Тем более он сам говорит что ПРОШЛОГО НЕ ИЗМЕНИТЬ . Что в этом скандального ?
avk2307
Топовий форвард, Лідер шахтаря і збірної.
А які критерії цих досягнень для спорт.юа?
sania
Може спорт юа каци викупили тихцем? Як у казці, чим далі тим сташніше...
Перший Серед Рівних в бані
Те, що золотий мяч у Шевченка лівий - це правда. Тоді Роналдінйо і Анрі заслуговували його більше. 
