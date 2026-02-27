Золотой мяч украли? Топовый форвард сделал скандальное заявление о Шевченко
Адриано считает, что заслужил награду в 2004 году
Экс-форвард «Интера» Адриано заявил, что в 2004 году был достоин Золотого мяча не меньше, чем Андрей Шевченко.
«По моему мнению, я мог выиграть Золотой мяч. Его отдали Шевченко, но в тот период я был на том же уровне. Я мог достичь гораздо большего в карьере. Часто думаю об этом. Когда просматриваю свои видео, понимаю, что мог еще 3–4 года выступать на топ-уровне. Если бы привел голову в порядок — мог бы выиграть Золотой мяч. Но прошлое не изменить», — сказал бразилец.
В сезоне-2003/04 Адриано забил 21 гол и отдал 4 ассиста, а Шевченко оформил 29+4 и вместе.
