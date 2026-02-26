Мирон МАРКЕВИЧ: «Его бросили на произвол судьбы. Все могло сложиться иначе»

В среду, 25 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и мадридский «Реал». Королевский клуб одолел соперника по сумме двух поединков (1:0, 2:1).

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал результат игры в Мадриде и оценил действия голкипера лиссабонской команды Анатолия Трубина:

«Это был не лучший матч Трубина. К сожалению, партнеры часто бросали кипера на произвол судьбы. Вспомним, как лиссабонский клуб пропустил впервые, совсем забыв об опорной зоне.

По-моему, для «Бенфики» все могло сложиться иначе, если бы, открыв счет, она не позволила хозяевам быстро выровнять положение.

Не думаю, что сказалась отсутствие в технической зоне дисквалифицированного Жозе Моуриньо, ведь его помощники хорошо справились со своими обязанностями.

«Бенфика» произвела сильное впечатление, все же, не будем забывать, кто был ее соперником», – подытожил Маркевич.