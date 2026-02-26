Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рассмотрение дела Александрия – Оболонь может быть перенесено. Есть причина
Украина. Премьер лига
Представители «горожан» не прибыли на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ

Рассмотрение дела Александрия – Оболонь может быть перенесено. Есть причина

Рассмотрение дела по отмененному матчу 17-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Оболонью» может быть перенесено на другую дату. Об этом сообщило ТаТоТакое.

Поединок был отменен из-за неудовлетворительного состояния поля. Решение принял главный арбитр Владимир Новохатний после проведения инспекции на стадионе «Ника».

Решение о судьбе этой игры должно быть принято 26 февраля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ (КДК). Однако, по информации источника, представители «Александрии» не прибыли в Дом футбола.

«Горожане» обратились в УАФ с просьбой отсрочить рассмотрение дела для сбора доказательной базы, которая докажет форсмажорный характер событий, имевших место на стадионе «Ника» 23 февраля.

Несмотря на отсутствие представителей «Александрии», члены контрольно-дисциплинарного комитета могут как принять, так и отклонить ходатайство хозяев матча, который так и не был сыгран.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Оболонь Киев Александрия - Оболонь КДК УАФ ТаТоТаке
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Khafre
не бачу підстав для задоволення цього клопотання,
олександрійці затягують час.
КДК вправі вже сьогодні зарахувати їм тех.поразку
Ответить
0
