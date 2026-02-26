Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Полузащитник ПСЖ приблизился к рекорду Хави в Лиге чемпионов

Витинья с отрывом лидирует в сезоне по одному из статистических показателей

Полузащитник ПСЖ приблизился к рекорду Хави в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

В среду, 25 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились французские ПСЖ и «Монако». Парижский клуб завоевал путевку в следующий раунд по сумме двух поединков (3:2, 2:2).

Полузащитник ПСЖ Витинья в игре против «Монако» в седьмой раз в текущем сезоне Лиги чемпионов отдал более 100 успешных передач. Только один игрок в истории турнира имел лучший показатель за один сезон – Хави (9, 2010/11 и 8, 2012/13).

В активе Витиньи в текущей кампании Лиги чемпионов уже 1 028 успешных передачч, что на 301 больше, чем имеет ближайший преследователь (Алеш Гарсия из «Байера», 727).

Топ-10 игроков Лиги чемпионов сезона 2025/26 с наибольшим количеством успешных передач:

  • 1028 – Витинья (ПСЖ)
  • 727 – Алеш Гарсия (Байер)
  • 652 – Александар Павлович (Бавария)
  • 625 – Вильян Пачо (ПСЖ)
  • 614 – Йозуа Киммих (Бавария)
  • 571 – Ханс Ванакен (Брюгге)
  • 564 – Нуну Мендеш (ПСЖ)
  • 556 – Девинсон Санчес (Галатасарай)
  • 542 – Брендон Мехеле (Брюгге)
  • 537 – Пьер-Эмиль Хойбьерг (Марсель)
Лига чемпионов ПСЖ Монако ПСЖ - Монако Витинья (ПСЖ) Хави статистика
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
