Полузащитник ПСЖ приблизился к рекорду Хави в Лиге чемпионов

В среду, 25 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились французские ПСЖ и «Монако». Парижский клуб завоевал путевку в следующий раунд по сумме двух поединков (3:2, 2:2).

Полузащитник ПСЖ Витинья в игре против «Монако» в седьмой раз в текущем сезоне Лиги чемпионов отдал более 100 успешных передач. Только один игрок в истории турнира имел лучший показатель за один сезон – Хави (9, 2010/11 и 8, 2012/13).

В активе Витиньи в текущей кампании Лиги чемпионов уже 1 028 успешных передачч, что на 301 больше, чем имеет ближайший преследователь (Алеш Гарсия из «Байера», 727).

Топ-10 игроков Лиги чемпионов сезона 2025/26 с наибольшим количеством успешных передач:

1028 – Витинья (ПСЖ)

727 – Алеш Гарсия (Байер)

652 – Александар Павлович (Бавария)

625 – Вильян Пачо (ПСЖ)

614 – Йозуа Киммих (Бавария)

571 – Ханс Ванакен (Брюгге)

564 – Нуну Мендеш (ПСЖ)

556 – Девинсон Санчес (Галатасарай)

542 – Брендон Мехеле (Брюгге)

537 – Пьер-Эмиль Хойбьерг (Марсель)