Лидер полузащиты Шахтера признался, что советовался с Алексом Тейшейрой

22-летний центральный полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес рассказал о том, что мотивировало его перебраться в стан «горняков» в январе 2024 года.

«Шахтер» всегда был известным клубом, особенно в Бразилии. Среди молодых перспективных игроков он действительно известен как платформа, с помощью которой можно перейти в топ-лиги».

«Алекс Тейшейра – мой хороший друг. За время моей карьеры в «Васко да Гама» мы много общались. Он также рассказал мне много интересного о «Шахтере» – о том, как они заинтересованы в молодых бразильских игроках».

«Когда я узнал историю [бразильских игроков, перешедших в «Шахтер»], я стал думать и мечтать о том же [путешествии] и трофеях, которые они завоевали. Меня очень вдохновили эти примеры. Алекс посоветовал мне и сказал, что «Шахтер» станет прекрасным вариантом. Я ни разу не пожалел об этом решении», – заявил Марлон Гомес.

С момента своего перехода в «Шахтер» Марлон Гомес успел стать одним из лидеров нынешней команды, а всего провел за «горняков» уже 74 официальных матча, отличившись 9 голами и 9 ассистами.