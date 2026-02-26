ОФИЦИАЛЬНО. Колос совершил неожиданный трансфер, подписав полузащитника

Ковалевский Колос официально объявил о подписании македонского полузащитника Луки Станковски. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем новичка в нашем клубе! Вместе с «Колосом» до новых высот», – говорится в сообщении.

Лука является питомцем Академии македонского клуба «Вардар», а прошлый сезон играл за команду «Раднички 1923» (Крагуевац).Станковски имеет опыт выступлений за сборную Северной Македонии – в его активе 2 сыгранных официальных матча, в которых он отметился одним голом.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Колос занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 25 турнирных баллов после 17 сыгранных матчей.