Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 05:39
Полузащитник Реала: «УЕФА поступил справедливо, отстранив Престианни»

Тчуамени поделился мыслями о важности успеха в ответном поединке против Бенфики

Полузащитник Реала: «УЕФА поступил справедливо, отстранив Престианни»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек мадридского «Реала» Орельен Тчуамени поделился мыслями о важности успеха в ответном поединке против «Бенфики» (2:1). Победа в Лиге чемпионов была одержана на фоне расистского скандала, направленного против Винисиуса в первой встрече команд.

В этой игре бразильский вингер отметился забитым голом.

«Полагаю, существуют ценности, которые стоят выше любого матча и футбола в целом. Винисиус не теряет веры в себя и полностью сконцентрирован на своих профессиональных задачах.

Считаю, что УЕФА поступил справедливо, отстранив Джанлуку Престианни от участия в сегодняшней встрече.

Повторюсь, некоторые вещи гораздо важнее игры, и этот триумф значим для каждого из нас», – заявил Орельен Тчуамени.

Орельен Тчуамени Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Бенфика Винисиус Жуниор Джанлука Престианни
Михаил Олексиенко Источник: BBC
