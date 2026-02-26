Полузащитник Реала: «УЕФА поступил справедливо, отстранив Престианни»
Тчуамени поделился мыслями о важности успеха в ответном поединке против Бенфики
Хавбек мадридского «Реала» Орельен Тчуамени поделился мыслями о важности успеха в ответном поединке против «Бенфики» (2:1). Победа в Лиге чемпионов была одержана на фоне расистского скандала, направленного против Винисиуса в первой встрече команд.
В этой игре бразильский вингер отметился забитым голом.
«Полагаю, существуют ценности, которые стоят выше любого матча и футбола в целом. Винисиус не теряет веры в себя и полностью сконцентрирован на своих профессиональных задачах.
Считаю, что УЕФА поступил справедливо, отстранив Джанлуку Престианни от участия в сегодняшней встрече.
Повторюсь, некоторые вещи гораздо важнее игры, и этот триумф значим для каждого из нас», – заявил Орельен Тчуамени.
