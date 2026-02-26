Гранд АПЛ собирается подписать Роналду. Речь не о Манчестер Юнайтед
Португалец может продолжить карьеру в «Челси»
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в составе «Челси». Об этом сообщает Football Insider.
По информации источника, английский гранд следит за 41-летним футболистом, видя в его подписании огромную коммерческую выгоду для клуба.
В текущем сезоне на счету Криштиану Роналду 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 22 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
