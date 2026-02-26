Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гранд АПЛ собирается подписать Роналду. Речь не о Манчестер Юнайтед
Англия
26 февраля 2026, 17:14 | Обновлено 26 февраля 2026, 17:46
668
0

Гранд АПЛ собирается подписать Роналду. Речь не о Манчестер Юнайтед

Португалец может продолжить карьеру в «Челси»

26 февраля 2026, 17:14 | Обновлено 26 февраля 2026, 17:46
668
0
Гранд АПЛ собирается подписать Роналду. Речь не о Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в составе «Челси». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, английский гранд следит за 41-летним футболистом, видя в его подписании огромную коммерческую выгоду для клуба.

В текущем сезоне на счету Криштиану Роналду 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 22 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Усман Дембеле может продолжить карьеру в «Челси»

По теме:
Гризманн попросил отпустить в МЛС. Атлетико принял решение
Юношеская лига УЕФА. Сыграны матчи 1/8 финала, определены пары 1/4 финала
Воспитанник Динамо продолжит карьеру в составе аутсайдера Премьер-лиги
Криштиану Роналду Челси трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Даниил Кирияка Источник: Football Insider
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Футбол | 25 февраля 2026, 18:07 35
Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА

«Горняки» в текущем сезоне уже сумели пополнить свои счета на более чем 10 миллионов евро

Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футбол | 25 февраля 2026, 17:44 4
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925

Харьковский клуб заинтересован в услугах 23-летнего полузащитника Александра Яцыка

Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье
Теннис | 26.02.2026, 13:40
Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье
Олейникова потерпела неожиданное поражение в 1/8 финала турнира в Анталье
ВИДЕО. Оформил хет-трик. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Футбол | 26.02.2026, 16:21
ВИДЕО. Оформил хет-трик. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Оформил хет-трик. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Футбол | 26.02.2026, 00:01
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 7
Футбол
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
25.02.2026, 00:55 79
Футбол
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
24.02.2026, 16:41 5
Футбол
Захарова отреагировала на слова Гераскевича по поводу Бубки: «Лично я...»
Захарова отреагировала на слова Гераскевича по поводу Бубки: «Лично я...»
25.02.2026, 08:39 6
Олимпийские игры
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
25.02.2026, 14:43 15
Теннис
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 19
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем