ВИДЕО. Испанская полиция применила силу против фанатов Бенфики

Испанская полиция разогнала фанатов лиссабонской Бенфики возле стадиона «Сантьяго Бернабеу» перед ответным матчем 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов против мадридского Реала. Об этом сообщает португальское издание A Bola.

Болельщики орлов пожаловались на агрессию со стороны правоохранителей в тот момент, когда толпа приближалась к стадиону.

«Мы шли вперед, и вдруг они набросились на нас», – заявил один из болельщиков.

Также были заметны кадры, как медицинская бригада оказывала медицинскую помощь одному человеку.



В результате двух сыгранных поединков сливочные получили путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.