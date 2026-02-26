Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 17:37 | Обновлено 26 февраля 2026, 17:40
135
1

ВИДЕО. Испанская полиция применила силу против фанатов Бенфики

Перед матчем ЛЧ против Реала полиция разогнала болельщиков орлов

26 февраля 2026, 17:37 | Обновлено 26 февраля 2026, 17:40
135
1 Comments
ВИДЕО. Испанская полиция применила силу против фанатов Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская полиция разогнала фанатов лиссабонской Бенфики возле стадиона «Сантьяго Бернабеу» перед ответным матчем 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов против мадридского Реала. Об этом сообщает португальское издание A Bola.

Болельщики орлов пожаловались на агрессию со стороны правоохранителей в тот момент, когда толпа приближалась к стадиону.

«Мы шли вперед, и вдруг они набросились на нас», – заявил один из болельщиков.

Также были заметны кадры, как медицинская бригада оказывала медицинскую помощь одному человеку.

В результате двух сыгранных поединков сливочные получили путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Бенфика Реал Мадрид фанаты Лига чемпионов полиция Реал - Бенфика
Марк Остапенко Источник: A Bola
vazazh
Оштрафувати Реал на 200 млн. євро, та дискваліфікувати клуб на 5 років. 
