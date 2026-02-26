ВИДЕО. Испанская полиция применила силу против фанатов Бенфики
Перед матчем ЛЧ против Реала полиция разогнала болельщиков орлов
Испанская полиция разогнала фанатов лиссабонской Бенфики возле стадиона «Сантьяго Бернабеу» перед ответным матчем 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов против мадридского Реала. Об этом сообщает португальское издание A Bola.
Болельщики орлов пожаловались на агрессию со стороны правоохранителей в тот момент, когда толпа приближалась к стадиону.
«Мы шли вперед, и вдруг они набросились на нас», – заявил один из болельщиков.
Также были заметны кадры, как медицинская бригада оказывала медицинскую помощь одному человеку.
В результате двух сыгранных поединков сливочные получили путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.
🚨 ¡Cargas policiales contra los aficionados del Benfica en los aledaños del Bernabéu!— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 25, 2026
👉 Algún hincha del conjunto luso tuvo que ser atendido por los servicios médicos. pic.twitter.com/5YLBZWKAqi
