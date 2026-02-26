Ванат и Цыганков продолжают переписывать историю Жироны
В Испании восхищаются украинским дуэтом, который забил 13 и 26 голов в чемпионате
Футболисты сборной Украины – форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков – продолжают вписывать свое имя в историю испанской «Жироны».
Ванат, например, является лучшим бомбардиром каталонской команды в нынешнем сезоне Ла Лиги, а Цыганков забил 300-й гол «Жироны» за всю историю выступлений в элитном дивизионе.
Авторитетное издание Sport.es посвятило украинцам материал, в котором рассказало о невероятном влиянии дуэта на результаты подопечных Мичела:
«В Жироне тоже говорят на украинском языке. Виктор Цыганков в январе 2023-го проложил путь для бомбардира, который прибудет в августе того же года и оставит свой след в «Монтиливи» всего за один сезон: Артема Довбика.
Два года спустя, в январе и сентябре 2025-го к рядам «Жироны» присоединятся молодой вратарь Владислав Крапивцов и перспективный нападающий Владислав Ванат.
Ванат пришел, чтобы написать свою собственную историю, а не стать «еще одним Довбиком». И на данный момент его вклад в команду оправдывает значительные инвестиции (17 миллионов), сделанные каталонским клубом летом.
Бывший игрок киевского «Динамо» забил восемь голов и отдал одну результативную передачу в чемпионате, а его результативные действия принесли «Жироне» 18 баллов, что позволило команде подняться в турнирной таблице.
Он из тех нападающих, которым для забития гола нужно совсем немного. Очень решительный и эффективный. Он много и очень хорошо перемещается по полю, активно и неустанно работает в прессинге и, конечно же, всегда оказывается в нужном месте в нужное время.
Он снова забил... Как и его соотечественник Виктор Цыганков.
«Джедай» вошел в историю. Цыганков отпраздновал 300-й гол «Жироны» в Ла Лиге. Он доказывает, что является одним из лидеров команды, которая заработала важный балл против «Алавеса».
Цыганков уже давно вписал свое имя в историю клуба.
Влияние украинских игроков простирается гораздо дальше. Партнерство Ваната и Цыганкова настолько результативно, что 13 из 26 голов «Жироны» в Ла Лиге были забиты этими игроками. Или, другими словами: половина всех голов команды.
Пятьдесят из 300 голов каталонской команды в высшем дивизионе забиты украинскими игроками: Довбик (24 гола), Цыганков (18 голов) и Ванат (8 голов)».
