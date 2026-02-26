Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванат и Цыганков продолжают переписывать историю Жироны
Испания
26 февраля 2026, 10:53 |
1173
0

Ванат и Цыганков продолжают переписывать историю Жироны

В Испании восхищаются украинским дуэтом, который забил 13 и 26 голов в чемпионате

26 февраля 2026, 10:53 |
1173
0
Ванат и Цыганков продолжают переписывать историю Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Футболисты сборной Украины – форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков – продолжают вписывать свое имя в историю испанской «Жироны».

Ванат, например, является лучшим бомбардиром каталонской команды в нынешнем сезоне Ла Лиги, а Цыганков забил 300-й гол «Жироны» за всю историю выступлений в элитном дивизионе.

Авторитетное издание Sport.es посвятило украинцам материал, в котором рассказало о невероятном влиянии дуэта на результаты подопечных Мичела:

«В Жироне тоже говорят на украинском языке. Виктор Цыганков в январе 2023-го проложил путь для бомбардира, который прибудет в августе того же года и оставит свой след в «Монтиливи» всего за один сезон: Артема Довбика.

Два года спустя, в январе и сентябре 2025-го к рядам «Жироны» присоединятся молодой вратарь Владислав Крапивцов и перспективный нападающий Владислав Ванат.

Ванат пришел, чтобы написать свою собственную историю, а не стать «еще одним Довбиком». И на данный момент его вклад в команду оправдывает значительные инвестиции (17 миллионов), сделанные каталонским клубом летом.

Бывший игрок киевского «Динамо» забил восемь голов и отдал одну результативную передачу в чемпионате, а его результативные действия принесли «Жироне» 18 баллов, что позволило команде подняться в турнирной таблице.

Он из тех нападающих, которым для забития гола нужно совсем немного. Очень решительный и эффективный. Он много и очень хорошо перемещается по полю, активно и неустанно работает в прессинге и, конечно же, всегда оказывается в нужном месте в нужное время.

Он снова забил... Как и его соотечественник Виктор Цыганков.

«Джедай» вошел в историю. Цыганков отпраздновал 300-й гол «Жироны» в Ла Лиге. Он доказывает, что является одним из лидеров команды, которая заработала важный балл против «Алавеса».

Цыганков уже давно вписал свое имя в историю клуба.

Влияние украинских игроков простирается гораздо дальше. Партнерство Ваната и Цыганкова настолько результативно, что 13 из 26 голов «Жироны» в Ла Лиге были забиты этими игроками. Или, другими словами: половина всех голов команды.

Пятьдесят из 300 голов каталонской команды в высшем дивизионе забиты украинскими игроками: Довбик (24 гола), Цыганков (18 голов) и Ванат (8 голов)».

По теме:
ФОТО. Красавица на трибунах! Жена звезды Барселоны взорвала сеть
Второй после Мбаппе. Голы Ваната принесли Жироне уже 11 очков в Ла Лиге
«Это шоу». Журналист Marca оценил гол Цыганкова Алавесу
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Владислав Ванат Виктор Цыганков
Николай Тытюк Источник: Sport.es
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Футбол | 25 февраля 2026, 18:07 35
Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА

«Горняки» в текущем сезоне уже сумели пополнить свои счета на более чем 10 миллионов евро

Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Футбол | 26 февраля 2026, 09:23 5
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»

Тренер киевлян рассказал, какими качествами должен обладать футболист

Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Футбол | 26.02.2026, 09:36
Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Игрок Динамо: «Не хотел возвращаться сюда. Тут большая конкуренция»
Футбол | 26.02.2026, 05:15
Игрок Динамо: «Не хотел возвращаться сюда. Тут большая конкуренция»
Игрок Динамо: «Не хотел возвращаться сюда. Тут большая конкуренция»
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футбол | 25.02.2026, 17:44
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
25.02.2026, 01:12 10
Футбол
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 9
Футбол
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49
Олимпийские игры
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 27
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
25.02.2026, 07:32 1
Бокс
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 7
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
24.02.2026, 09:37 10
Футбол
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
24.02.2026, 23:52 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем