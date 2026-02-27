Футболисту Шахтера страшно находиться в Украине
Марлон Гомес – о жизни в Украине и реакции его семьи
Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес поделился, как реагирует его семья на то, что он находится в Украине:
«Мама постоянно смотрит новости и волнуется. Я пытаюсь ее успокоить, говорю, что на самом деле не все так страшно, как показывают в СМИ. Да, иногда происходят атаки даже во Львове, где мы сейчас живем, но клуб делает все, чтобы мы были в безопасности.
Когда друзья из Бразилии спрашивают меня об Украине, я рассказываю только положительное. Мне очень нравится Киев, это один из самых красивых городов, которые я видел, и даже несмотря на сложные моменты, я наслаждаюсь жизнью здесь.
Иногда можно услышать или увидеть удары беспилотников по городам, и СМИ показывают только часть того, что происходит. Это страшно, и я серьезно переживаю, но страна продолжает жить и двигаться вперед каждый день, что вдохновляет», – подытожил бразилец.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 26 февраля будет сыграно 8 матчей третьего по силе еврокубка
Тренер ждет футболиста в расположении клуба