Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Футболист Динамо может перейти в клуб-конкурент. Ведутся переговоры
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 17:34 |
2558
8

Футболист Динамо может перейти в клуб-конкурент. Ведутся переговоры

Валентин Рубчинский рассматривается как замена Олегу Федору в Карпатах

ФК Динамо Киев. Валентин Рубчинский

Львовские «Карпаты» интересуются украинским полузащитником киевского «Динамо» Валентином Рубчинским, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «львы» рассматривают как аренду, так и полноценный трансфер 24-летнего футболиста. В настоящее время ведутся переговоры между клубами.

Отмечается, что в «Карпатах» видят в Валентине Рубчинском замену для Олега Федора, который в ближайшее время должен присоединиться к житомирскому «Полесью».

В сезоне 2025/26 Валентин Рубчинский провел 5 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Олег Федор Валентин Рубчинский Динамо Киев Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
Комментарии 8
Умник
Клуб конкурент?
Ответить
+3
Механік
Карпати конкурент ?
Ответить
+3
samird
Ви краще просіть штучний інтелект новини генерувати. Бо там хоч в назві інтелект присутній, на відміну від цього "джерела".
Ответить
+1
Gargantua
он Динамо не нужен
Ответить
+1
Khafre
від коли це Карпати стали конкурентом великому динамо?
Ответить
0
Володимир Блонський
Подалі від Динамо,  але бажано в ЛНЗ.!!!
Ответить
0
Перець
1 млн.хіба що монгольських
Ответить
0
