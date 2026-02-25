Футболист Динамо может перейти в клуб-конкурент. Ведутся переговоры

Львовские «Карпаты» интересуются украинским полузащитником киевского «Динамо» Валентином Рубчинским, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «львы» рассматривают как аренду, так и полноценный трансфер 24-летнего футболиста. В настоящее время ведутся переговоры между клубами.

Отмечается, что в «Карпатах» видят в Валентине Рубчинском замену для Олега Федора, который в ближайшее время должен присоединиться к житомирскому «Полесью».

В сезоне 2025/26 Валентин Рубчинский провел 5 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.