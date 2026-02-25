ОФИЦИАЛЬНО. Два клуба УПЛ получили разрешение перенести домашние матчи
«Кривбасс» сыграет против «Зари» в Киеве, «Полтава» и «Кудровка» встретятся на стадионе «Колос»
Дирекция УПЛ рассмотрела ходатайство ФК «Кривбасс» и СК «Полтава» по поводу смены места проведения матчей 18-го тура Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26.
По результатам рассмотрения данных вопросов, учитывая имеющиеся обстоятельства, руководствуясь п. 2. ст. 10 Регламента проведения соревнований УПЛ сезона 2025/26, руководствуясь письмами Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ, Дирекция УПЛ постановила удовлетворить ходатайство обоих клубов.
При условии выполнения требований Регламента проведения соревнований УПЛ сезона 2025/26 и Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения местом проведения матча «Кривбасс» – «Заря» определен стадион «Колос» (Ковалевка), а местом проведения матча «Полтава» – «Кудровка» определен стадион «Оболонь Арена» (Киев).
«Кривбасс» и «Полтава» не могут провести ближайшие домашние игры на собственных аренах из-за неудовлетворительного состояния газона и проблем с подогревом, вызванных погодными условиями и аномально низкой температурой.
Турнирная таблица Украинской Премьер-Лиги:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|17
|12
|2
|3
|22 - 8
|28.02.26 13:00 ЛНЗ - Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ
|38
|2
|Шахтер Донецк
|17
|11
|5
|1
|45 - 12
|27.02.26 15:30 Шахтер Донецк - Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк
|38
|3
|Полесье
|17
|10
|3
|4
|28 - 11
|28.02.26 13:00 ЛНЗ - Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр
|33
|4
|Динамо Киев
|17
|8
|5
|4
|36 - 21
|27.02.26 13:00 Динамо Киев - Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев
|29
|5
|Кривбасс
|17
|7
|6
|4
|28 - 24
|01.03.26 13:00 Кривбасс - Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес
|27
|6
|Металлист 1925
|16
|6
|7
|3
|18 - 12
|28.02.26 15:30 Металлист 1925 - Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря
|25
|7
|Колос Ковалевка
|17
|6
|7
|4
|17 - 15
|01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев
|25
|8
|Заря
|17
|6
|6
|5
|21 - 20
|01.03.26 13:00 Кривбасс - Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия
|24
|9
|Верес
|16
|5
|6
|5
|16 - 19
|27.02.26 15:30 Шахтер Донецк - Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов
|21
|10
|Карпаты Львов
|17
|4
|7
|6
|20 - 24
|01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925
|19
|11
|Рух Львов
|17
|6
|1
|10
|15 - 24
|01.03.26 15:30 Оболонь - Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка
|19
|12
|Оболонь
|16
|4
|5
|7
|12 - 27
|01.03.26 15:30 Оболонь - Рух Львов12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь
|17
|13
|Кудровка
|17
|4
|4
|9
|21 - 32
|02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка
|16
|14
|Эпицентр
|17
|4
|2
|11
|18 - 29
|27.02.26 13:00 Динамо Киев - Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр
|14
|15
|Александрия
|16
|2
|5
|9
|14 - 28
|28.02.26 15:30 Металлист 1925 - Александрия12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье
|11
|16
|Полтава
|17
|2
|3
|12
|16 - 41
|02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ
|9
