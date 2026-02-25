ОФИЦИАЛЬНО. Два клуба УПЛ получили разрешение перенести домашние матчи

Дирекция УПЛ рассмотрела ходатайство ФК «Кривбасс» и СК «Полтава» по поводу смены места проведения матчей 18-го тура Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26.

По результатам рассмотрения данных вопросов, учитывая имеющиеся обстоятельства, руководствуясь п. 2. ст. 10 Регламента проведения соревнований УПЛ сезона 2025/26, руководствуясь письмами Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ, Дирекция УПЛ постановила удовлетворить ходатайство обоих клубов.

При условии выполнения требований Регламента проведения соревнований УПЛ сезона 2025/26 и Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения местом проведения матча «Кривбасс» – «Заря» определен стадион «Колос» (Ковалевка), а местом проведения матча «Полтава» – «Кудровка» определен стадион «Оболонь Арена» (Киев).

«Кривбасс» и «Полтава» не могут провести ближайшие домашние игры на собственных аренах из-за неудовлетворительного состояния газона и проблем с подогревом, вызванных погодными условиями и аномально низкой температурой.

