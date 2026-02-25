Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Два клуба УПЛ получили разрешение перенести домашние матчи
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 17:22
1

ОФИЦИАЛЬНО. Два клуба УПЛ получили разрешение перенести домашние матчи

«Кривбасс» сыграет против «Зари» в Киеве, «Полтава» и «Кудровка» встретятся на стадионе «Колос»

ОФИЦИАЛЬНО. Два клуба УПЛ получили разрешение перенести домашние матчи
Кривбасс – Заря

Дирекция УПЛ рассмотрела ходатайство ФК «Кривбасс» и СК «Полтава» по поводу смены места проведения матчей 18-го тура Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26.

По результатам рассмотрения данных вопросов, учитывая имеющиеся обстоятельства, руководствуясь п. 2. ст. 10 Регламента проведения соревнований УПЛ сезона 2025/26, руководствуясь письмами Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ, Дирекция УПЛ постановила удовлетворить ходатайство обоих клубов.

При условии выполнения требований Регламента проведения соревнований УПЛ сезона 2025/26 и Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения местом проведения матча «Кривбасс» – «Заря» определен стадион «Колос» (Ковалевка), а местом проведения матча «Полтава» – «Кудровка» определен стадион «Оболонь Арена» (Киев).

«Кривбасс» и «Полтава» не могут провести ближайшие домашние игры на собственных аренах из-за неудовлетворительного состояния газона и проблем с подогревом, вызванных погодными условиями и аномально низкой температурой.

Турнирная таблица Украинской Премьер-Лиги:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 17 12 2 3 22 - 8 28.02.26 13:00 ЛНЗ - Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 38
2 Шахтер Донецк 17 11 5 1 45 - 12 27.02.26 15:30 Шахтер Донецк - Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк 38
3 Полесье 17 10 3 4 28 - 11 28.02.26 13:00 ЛНЗ - Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр 33
4 Динамо Киев 17 8 5 4 36 - 21 27.02.26 13:00 Динамо Киев - Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев 29
5 Кривбасс 17 7 6 4 28 - 24 01.03.26 13:00 Кривбасс - Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 27
6 Металлист 1925 16 6 7 3 18 - 12 28.02.26 15:30 Металлист 1925 - Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря 25
7 Колос Ковалевка 17 6 7 4 17 - 15 01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев 25
8 Заря 17 6 6 5 21 - 20 01.03.26 13:00 Кривбасс - Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия 24
9 Верес 16 5 6 5 16 - 19 27.02.26 15:30 Шахтер Донецк - Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов 21
10 Карпаты Львов 17 4 7 6 20 - 24 01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 19
11 Рух Львов 17 6 1 10 15 - 24 01.03.26 15:30 Оболонь - Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 19
12 Оболонь 16 4 5 7 12 - 27 01.03.26 15:30 Оболонь - Рух Львов12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 17
13 Кудровка 17 4 4 9 21 - 32 02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 16
14 Эпицентр 17 4 2 11 18 - 29 27.02.26 13:00 Динамо Киев - Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр 14
15 Александрия 16 2 5 9 14 - 28 28.02.26 15:30 Металлист 1925 - Александрия12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 11
16 Полтава 17 2 3 12 16 - 41 02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 9
Полная таблица

По теме:
Три легионера Зари не сыграют в ближайшем туре
Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 20-го тура
Клуб Премьер-лиги вернет Тараса Степаненко в чемпионат Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Кривбасс - Заря Полтава Кудровка Колос Ковалевка Оболонь Киев стадионы
Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Akkerman65
С начала девяностых помню победовский стадион Полиграфтехники. Вопросы того времени решались нормально. Что сегодняшняя Александрия, зная о проблемах поляны, потеряла, если бы заранее перенесла игру в другой город? Кто знает подробности - напишите!
