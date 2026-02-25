Костюк сказал, что изменил в Динамо после Шовковского

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 февраля 2026, 17:55
Главное – быстрее оказаться у ворот соперника

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Наставник Динамо Игорь Костюк сказал, что главной особенностью его команды после назначения на пост тренера стал более быстрый переход в атаку, а не контроль мяча ради контроля.

«После того, как я пришел на пост главного тренера, был сделан акцент на более смелую игру. Акцент на смену мышления и решения, которые ведут к воротам соперника, а не просто сохранение мяча. Не просто контроль ради контроля».

«Многие из тех, кто со мной работал, понимают мои требования. Остальные подстраиваются, и если это приносит результат, то они понимают, что это нужно и хорошо к этому относятся», – сказал Костюк.

Динамо после возобновления сезона УПЛ обыграло Рух и идет на 4-й позиции в таблице чемпионата Украины.

didora
З одного боку правильно! Уже надоїли оці паси поперек поля і назад. Потрібно йти вперед та забивати голи. А то катають біля своїх воріт м'яч поки відберуть або  не точний пас і тоді жди біди. Єдине це всі бояться, що при втраті м'яча в нападі треба бігти "додому" і відбирати м'яч. А це лишня трата сил і більше бігової роботи.
Khafre
короче б'єш та біжиш
