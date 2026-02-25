Костюк сказал, что изменил в Динамо после Шовковского
Главное – быстрее оказаться у ворот соперника
Наставник Динамо Игорь Костюк сказал, что главной особенностью его команды после назначения на пост тренера стал более быстрый переход в атаку, а не контроль мяча ради контроля.
«После того, как я пришел на пост главного тренера, был сделан акцент на более смелую игру. Акцент на смену мышления и решения, которые ведут к воротам соперника, а не просто сохранение мяча. Не просто контроль ради контроля».
«Многие из тех, кто со мной работал, понимают мои требования. Остальные подстраиваются, и если это приносит результат, то они понимают, что это нужно и хорошо к этому относятся», – сказал Костюк.
Динамо после возобновления сезона УПЛ обыграло Рух и идет на 4-й позиции в таблице чемпионата Украины.
