Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 23:15
Динамо выступило с официальным заявлением о теракте во Львове

Фонд братьев Суркис предоставил семье погибшей полицейской финансовую помощь

ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением по поводу теракта в полицейском участке во Львове:

«В результате террористического акта во Львове погибла полицейская Виктория Шпилька, ранения получили ее коллеги. Фонд братьев Суркис оказал семье погибшей финансовую помощь. Пострадавшие полицейские, которые находятся в больницах, также получили помощь, которая, надеемся, ускорит их лечение.

Кроме того, фонд совместно с медицинским партнером – «Оксфорд Медикал» – полностью взял на себя расходы на лечение и восстановление раненых сотрудников Национальной полиции Украины.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким Виктории Шпильки. Желаем всем пострадавшим сил, выдержки и скорейшего выздоровления».

Динамо Киев благотворительность Игорь Суркис Григорий Суркис Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу теракт российско-украинская война
Дмитрий Вус
