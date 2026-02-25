Динамо выступило с официальным заявлением о теракте во Львове

Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением по поводу теракта в полицейском участке во Львове:

«В результате террористического акта во Львове погибла полицейская Виктория Шпилька, ранения получили ее коллеги. Фонд братьев Суркис оказал семье погибшей финансовую помощь. Пострадавшие полицейские, которые находятся в больницах, также получили помощь, которая, надеемся, ускорит их лечение.

Кроме того, фонд совместно с медицинским партнером – «Оксфорд Медикал» – полностью взял на себя расходы на лечение и восстановление раненых сотрудников Национальной полиции Украины.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким Виктории Шпильки. Желаем всем пострадавшим сил, выдержки и скорейшего выздоровления».