Бразильские клубы рискуют потерять сотни миллионов из-за нового закона
Спонсорские контракты в футболе окажутся под ударом
В Бразилии продвигается законопроект о полном запрете рекламы ставок. После одобрения профильным комитетом Сената документ направлен на юридическое рассмотрение.
Если мера вступит в силу, клубы Серии А могут потерять более 842 млн реалов (168 млн долларов). Сейчас около 60% команд высшего дивизиона имеют букмекерских спонсоров, поэтому отрасль предупреждает о риске серьезного финансового кризиса и снижении доходов всего футбольного рынка.
Запрет будет распространяться не только на спонсорство формы, но и на телевидение, радио, печатные СМИ, соцсети и спортивные трансляции.
Представители индустрии считают, что регулировать нужно злоупотребления и нелегальные компании, а не полностью запрещать рекламу, иначе рынок и клубы понесут значительные убытки.
В Бразилии вводят обязательное исключение арбитров от ставок
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывшая российская теннисистка написала в Instagram «1461 день»
Футболист будет играть за «Колос»