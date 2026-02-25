Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразильские клубы рискуют потерять сотни миллионов из-за нового закона
Бразилия
25 февраля 2026, 15:33 | Обновлено 25 февраля 2026, 15:41
326
0

Бразильские клубы рискуют потерять сотни миллионов из-за нового закона

Спонсорские контракты в футболе окажутся под ударом

25 февраля 2026, 15:33 | Обновлено 25 февраля 2026, 15:41
326
0
Бразильские клубы рискуют потерять сотни миллионов из-за нового закона
Getty Images/Global Images Ukraine

В Бразилии продвигается законопроект о полном запрете рекламы ставок. После одобрения профильным комитетом Сената документ направлен на юридическое рассмотрение.

Если мера вступит в силу, клубы Серии А могут потерять более 842 млн реалов (168 млн долларов). Сейчас около 60% команд высшего дивизиона имеют букмекерских спонсоров, поэтому отрасль предупреждает о риске серьезного финансового кризиса и снижении доходов всего футбольного рынка.

Запрет будет распространяться не только на спонсорство формы, но и на телевидение, радио, печатные СМИ, соцсети и спортивные трансляции.

Представители индустрии считают, что регулировать нужно злоупотребления и нелегальные компании, а не полностью запрещать рекламу, иначе рынок и клубы понесут значительные убытки.

В Бразилии вводят обязательное исключение арбитров от ставок

По теме:
Самый известный ютубер запускает благотворительный проект с букмекером
В Бразилии вводят обязательное исключение арбитров от ставок
В Нью-Йорке букмекеров обяжут отчитываться перед клиентами
азарт казино ставки букмекеры Бразилия
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
Теннис | 24 февраля 2026, 22:02 6
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф

Бывшая российская теннисистка написала в Instagram «1461 день»

Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Футбол | 25 февраля 2026, 09:59 12
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ

Футболист будет играть за «Колос»

Реал Мадрид – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 25.02.2026, 16:12
Реал Мадрид – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Теннис | 25.02.2026, 14:43
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Футбол | 25.02.2026, 09:39
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
24.02.2026, 02:21 5
Бокс
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
25.02.2026, 01:42 4
Бокс
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
25.02.2026, 07:02 32
Футбол
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
23.02.2026, 19:26 16
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 7
Футбол
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
23.02.2026, 21:00 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем