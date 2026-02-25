Бразильские клубы рискуют потерять сотни миллионов из-за нового закона

В Бразилии продвигается законопроект о полном запрете рекламы ставок. После одобрения профильным комитетом Сената документ направлен на юридическое рассмотрение.

Если мера вступит в силу, клубы Серии А могут потерять более 842 млн реалов (168 млн долларов). Сейчас около 60% команд высшего дивизиона имеют букмекерских спонсоров, поэтому отрасль предупреждает о риске серьезного финансового кризиса и снижении доходов всего футбольного рынка.

Запрет будет распространяться не только на спонсорство формы, но и на телевидение, радио, печатные СМИ, соцсети и спортивные трансляции.

Представители индустрии считают, что регулировать нужно злоупотребления и нелегальные компании, а не полностью запрещать рекламу, иначе рынок и клубы понесут значительные убытки.

