Буковина в спарринге разгромила соперника из Второй лиги
Поединок «Куликов-Белка» – «Буковина» завершился со счетом 0:4
Команды Первой и Второй лиги продолжают готовиться к весенней части сезона. В среду, 25 февраля, «Буковина» провела контрольный матч с клубом «Куликов-Белка».
«Буковина» вышла вперед уже на 6-й минуте. Иван Тищенко точным ударом завершил комбинацию своей команды.
Второй гол ФК «Куликов-Белка» пропустил на 66-й минуте. Евгений Подлепенец ударом с острого угла прошил голкипера.
В конце матча «Буковина» забила еще два мяча. Авторами голов стали Андрей Бусько и Богдан Бойчук.
Товарищеский матч. 25 февраля
«Куликов-Белка» – «Буковина» (Черновцы) – 0:4
Голы: Тищенко, 6, Подлепенец, 66, Бусько, 82, Бойчук, 89
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михайленко признал, что не очень хотел снова быть в Динамо
Вацко удивлен состоянием поля стадиона Динамо