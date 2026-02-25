Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
25 февраля 2026, 15:54 | Обновлено 25 февраля 2026, 15:55
Буковина в спарринге разгромила соперника из Второй лиги

Поединок «Куликов-Белка» – «Буковина» завершился со счетом 0:4

ФК Буковина

Команды Первой и Второй лиги продолжают готовиться к весенней части сезона. В среду, 25 февраля, «Буковина» провела контрольный матч с клубом «Куликов-Белка».

«Буковина» вышла вперед уже на 6-й минуте. Иван Тищенко точным ударом завершил комбинацию своей команды.

Второй гол ФК «Куликов-Белка» пропустил на 66-й минуте. Евгений Подлепенец ударом с острого угла прошил голкипера.

В конце матча «Буковина» забила еще два мяча. Авторами голов стали Андрей Бусько и Богдан Бойчук.

Товарищеский матч. 25 февраля

«Куликов-Белка» – «Буковина» (Черновцы) – 0:4

Голы: Тищенко, 6, Подлепенец, 66, Бусько, 82, Бойчук, 89

Видеозапись матча

