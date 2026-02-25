Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ

Джеймс Филип Милнер рос одаренным ребенком. Не в смысле «ума палата» – его одаренность была иной. Уже в бытность раннего школьника Джеймс выделялся среди сверстников своим особым физическим развитием, хотя, в то же время, особыми габаритами его Боженька и не наделил.

Тем не менее, Джеймс Милнер практически с одинаковым успехом занимался бегом, причем на очень длинные дистанции, крикетом и футболом. И везде достигал весомых результатов.

В итоге победил футбол. В уже далеком 1996 году Милнер был ангажирован «Лидс Юнайтед», за который болел «по наследству» от отца.

В этой команде он пройдет путь от самых низов и аж до первой команды. Точнее, от мальчика, подающего мячи взрослым дяденькам в матчах профессионалов, до полноправного дебютанта АПЛ.

За первую команду «Лидса» Милнер дебютировал очень рано: в 16 лет и 309 дней. Случилось это 10 ноября 2002 года в поединке АПЛ против «Вест Хэма».

Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Милнер в дебютном сезоне за Лидс против Марио Станича

Милнер стал самым молодым дебютантом элитного дивизиона в истории «Лидс Юнайтед», но вот до самого-самого по меркам чемпионата Англии он все-таки не дотянул: Джеймса опередил такой же, как и он, ноунейм «Эвертона» Уэйн Руни, оказавшийся моложе Милнера почти на месяц.

Кто бы мог подумать тогда, что именно Милнер установит абсолютный рекорд по количеству сыгранных матчей в элитном дивизионе Англии – самого сильного первенства планеты.

Кстати, Руни, позже превратившийся в настоящую знаменитость и «Манчестер Юнайтед», и сборной Англии, в этой связи с Милнером и рядом не валялся. «Шрек» закончил свою профессиональную карьеру футболиста уже как восемь лет назад, и теперь пытается стать успешным тренером, с переменным успехом пытается, а вот Милнер до сих пор продолжает играть в футбол.

Наверное, благодаря именно своей физической развитости, а конкретно – умению еще с младых ногтей преодолевать марафонские дистанции – Джеймс и продержался так долго на элитном уровне. И продолжает держаться.

Сейчас Джеймсу Милнеру – уже за сорок. Как правило, в таком почтенном возрасте в футбол не играют. Правильно сказать – в АПЛ не играют. Играют в серии А, в Ла Лиге, в Лиге 1, в МЛС, в саудовской лиге, но что касается чемпионата Англии – там с этим строго. Исключения существуют лишь для уникумов.

Типа Тедди Шерингема, звезды «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма» конца прошлого века – начала нынешнего, или Райяна Гиггза, звезды все того же «МанЮнайтед» начала нулевых.

Ну, на этом и все исключения. Как говорится, раз-два, и обчелся. И вот третьим таким уникальным игроком, сохранившим в себе возможность играть в АПЛ в возрасте, в котором многие достигают тренерской славы, стал Джеймс Милнер, ныне защищающий цвета «Брайтона».

Кстати, наставник «Брайтона» Фабиан Хюрцелер младше своего подопечного Джеймса Милнера на целых семь лет. Интересно, как с этой живой легендой общается немецкий тренер? На вы и шепотом?

Но даже не это главное, хотя второстепенного в данном случае не может быть по определению. А главное то, что в свои сорок лет, один месяц и семнадцать дней Джеймс Филип Милнер переписал историю АПЛ. Он вышел в стартовом составе своего «Брайтона» в поединке против «Брентфорда» нашего Егора Ярмолюка, и этот поединок для Милнера стал 654-м, сыгранным в элитном английском дивизионе.

Таким образом, Милнер побил казавшийся вечным рекорд еще одного долгожителя АПЛ – Гарета Барри, с которым Милнер успел поиграть в двух командах («Астон Вилле» и «Манчестер Сити»).

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Барри и Джеймс Миллер в Астон Вилле

Ну, а окромя этих двух «железных» товарищей, отметку в шестьсот матчей в АПЛ преодолели еще лишь двое: упомянутый выше Райян Гиггз (632 игры) и Фрэнк Лэмпард (611 матчей).

Мог бы потягаться за рекорд еще один старожил английского футбола Эшли Янг, которому тоже уже сорок, и который тоже до сих пор играет, но у него в активе «всего лишь» 485 матчей под сводами АПЛ, и на данный момент он играет во втором по силе дивизионе (в «Ипсвиче»).

Так что можно не сомневаться, что рекорд Джеймса Милнера еще не скоро будет побит. Более того, можно не сомневаться и в том, что Джеймс Милнер будет улучшать свой рекорд. К слову, в том памятном для него поединке против «Брентфорда» Милнер отбегал от звонка до звонка, и даже не вспотел толком. Дал же Боженька человеку такое здоровье.

Да-да, именно работоспособностью и отличался Милнер на протяжении практически всей своей игровой карьеры. Человек, таскающий для кого-то рояль. Семижильный человек. Футболист, отлично видящий поле. С отменной передачей и потрясающим ударом с обеих ног. Вот таким футболистом был и остается Джеймс Милнер.

Хотя, окромя своей уникальной работоспособности, он может похвастаться и незаурядной универсальностью. Сложно подсчитать позиции, на которых поиграл Милнер. Точнее, проще подсчитать те позиции, на которых он не играл. А не играл он за всю свою длиннющую карьеру лишь в воротах и в центре защиты.

И везде был полезен. В родном «Лидсе» он начинал полузащитником, и весьма быстро сумел закрепиться в основе. Может, играл бы там до сих пор, но в начале «нулевых» у «Лидса» оказались серьезные финансовые проблемы, а дабы спасти положение, клуб был вынужден продать своих лидеров. В интересах клуба Милнер, скрипя сердцем, перебрался в «Ньюкасл».

Затем была в его карьере «Астон Вилла». В этих обоих клубах Джеймс оставил заметный след. Однако его амбиции оставались нереализованными, и дабы наконец-то добыть трофей, Джеймс решился подняться еще выше. Он успел поиграть и в «Манчестер Сити», и в «Ливерпуле».

И там, и там он выиграл абсолютно все на внутренней арене. Да и Кубок чемпионов он выигрывал и с «горожанами», и с «красными».

Getty Images/Global Images Ukraine

После восьми счастливых лет на «Энфилде», увенчавших карьеру Джеймса, словно вишенки на торте, ветеран не решился вешать бутсы на гвоздь. Ибо еще не сказал своего последнего слова.

И вот это свое веское прощальное слово он говорит теперь в «Брайтоне». В команде, где большая часть основного состава не родилась на момент дебюта Джеймса Филипа в АПЛ…