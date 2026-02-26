Хавбек Динамо: «Вызов в сборную – это классно, но хочу, чтобы было иначе»

Хавбек Динамо Николай Михайленко надеется, что своей работой заслужит вызов в сборную Украины на официальные матчи, а не на контрольные игры.

В прошлом году Михайленко дебютировал в национальной команде на турнире в Канаде.

«Вызов в сборную – это большая мотивация и показатель твоей работы. Меня вызывали в сборную, но это были контрольные матчи, это немножко не то».

«Это классно, это мечта, но хочу, чтобы это было иначе. И тогда все будет классно», – сказал Михайленко.

В нынешнем сезоне игрок провел 23 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.