Хавбек Динамо: «Вызов в сборную – это классно, но хочу, чтобы было иначе»
Михайленко хочет сыграть в серьезных матчах
Хавбек Динамо Николай Михайленко надеется, что своей работой заслужит вызов в сборную Украины на официальные матчи, а не на контрольные игры.
В прошлом году Михайленко дебютировал в национальной команде на турнире в Канаде.
«Вызов в сборную – это большая мотивация и показатель твоей работы. Меня вызывали в сборную, но это были контрольные матчи, это немножко не то».
«Это классно, это мечта, но хочу, чтобы это было иначе. И тогда все будет классно», – сказал Михайленко.
В нынешнем сезоне игрок провел 23 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
